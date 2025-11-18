Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los cocineros de Euro-Toques, en el Mirador de San Nicolás. Pepe Marín

Granada está para comérsela

Los cocineros de Euro-Toques se citan en el archifamoso Mirador de San Nicolás para ver, sentir, aprender y degustar lo mejor de la ciudad de la Alhambra

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:40

Comenta

Suena el guitarreo en el Mirador de San Nicolás. Es noviembre pero hay un buen número de turistas en el lugar. Granada luce espléndida tras ... la tormenta de lluvia y nieve de ayer y la Alhambra se alza majestuosa con las cumbres nevadas de Sierra por testigo. Es un buen día para que la ciudad ofrezca su mejor versión ya irrumpe que de pronto un ejército de chaquetillas blancas con estrellas azules.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  8. 8 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  9. 9 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  10. 10

    Las dos rotondas del Área Metropolitana que recuperarán la normalidad esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada está para comérsela

Granada está para comérsela