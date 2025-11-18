Granada está para comérsela

Suena el guitarreo en el Mirador de San Nicolás. Es noviembre pero hay un buen número de turistas en el lugar. Granada luce espléndida tras ... la tormenta de lluvia y nieve de ayer y la Alhambra se alza majestuosa con las cumbres nevadas de Sierra por testigo. Es un buen día para que la ciudad ofrezca su mejor versión ya irrumpe que de pronto un ejército de chaquetillas blancas con estrellas azules.

Están contentos, son amables y conversan entre ellos. También son algunos de los mejores cocineros de este país, que se han reunido estos días pasados en la convención anual de la sección de Andalucía de la asociación Euro-Toques.

¿Euro-Toques? Sí, Euro-Toques. Una asociación internacional de cocineros que integra a más de tres mil profesionales de dieciocho países, en su mayoría de Europa, de los que muchos son españoles y buena parte andaluces.

De todos ellos, medio centenar han asistido a los dos días de reuniones en Calahonda y hoy, la mitad de ellos, fuera de programa, no han podido resistir la invitación de Pepe Torres, de las Bodegas La Mancha; y Marcos Pedraza, de la Ruta del Veleta, a un buen aperitivo tabernero con su tapa y un almuerzo posterior. Ni tan mal.

Para completar el día, gira en bus por lo mejor de Granada y recorrido por el Albaicín desde el Mirador de San Nicolás al Paseo de los Tristes de la mano de un cocinero galáctico ya jubilado de los fogones del hotel Alhambra Palace, Paco Rivas. El chef les ha explicado entre datos y chistes que han sido jaleados por la concurrencia la sal y pimienta del Albaicín. Les ha llevado por la placeta del Comino, una de esas pequeñas joyas de barrio Patrimonio de la Humanidad, hasta el convento del Concepción y luego a la Casa de Castril, donde han escuchado la leyenda de la mujer emparedada.

Tras llegar al Paseo de los Tristes para conocer la historia del hotel Reúma, se han dirigido a Bodegas La Mancha, donde Pepe Torres les esperaba con el aperitivo prometido. Consistía en cerveza o vino a elegir acompañada de una tapa del día, un guiso consistente servido en escudilla de barro, caliente, contundente y sabroso, que todos los chefs han agradecido tras el paseo.

En la Ruta del Veleta

Marcos Pedraza se afanaba mientras en los fogones del restaurante Ruta del Veleta, siguiente punto en el orden del día. Cocinar para personas tan excelentes es una responsabilidad, y se quería emplear a fondo, como siempre ocurre en esta casa tan de Granada.

El menú, para tomar nota y soñar. «Los platos son los de la cocina de la Ruta del Veleta, para que vean primero y coman después Granada», explica Marcos Pedraza.

- Jamón de Joselito, cortesía de Pepe Torres de Bodegas La Mancha. «Eso es único en el mundo», sanciona Marcos Pedraza

-Bocado de salaílla con mantequilla de esturión, velo de panceta ibérica y huevas de trucha de Riofrío

-Un clásico de la Ruta del Veleta. El montadito de mango y trucha asalmonada, «y por hacer un guiño a Granada con unas perlas de fruta Granada»

-Montadito de morcilla de Güéjar Sierra y pasta fresca sobre mermelada de tomate y zanahoria

-Una corvina al horno con un lecho de un guiso de espinacas naturales y jamón de Trevélez

-Un lingote de carrillera de vaca pajuna estofada con un garibuche de calabaza. «Garicuche es lo que sobra del cocido que le añades cebolla y se rehoga»

-Torrija de arroz con leche y helado de natilla caramelizada

-»Y como está montado, con cerveza y vinos de Granada»

En Calahonda

Mayre Modrego, gerente de Euro-Toques España, explica que vienen de pasar dos días en la Costa de Granada, «donde nos han tratado de maravilla». Todo empezó el domingo con un cóctel de bienvenida ofrecido por la Diputación Provincial de Granada en en Calahonda

El lunes fue el día de las reuniones y de la celebración de la asamblea de Andalucía de Euro-Toques. Así que conocieron y almorzaron en la sede de la cooperativa La Palma. El almuerzo fue un esfuerzo para que los chefs conocieran los productos locales y fue todo vegetal

También fue espectacular la cena de gala ofrecida en El Embarcadero por Antonio Jesús Lorenzo, chef de El Conjuro. El menú, para empezar a soñar la Costa, la Alhambra, el Albaicín y Sierra Nevada

-Ostras Sorlut

-Jamón Jamonzar al corte

-Sandwich de manitas de cerdo y quisquilla de Motril

-Dados de atún Balfegó y escabeche de la calabaza

-Gyoza de quisquilla y codillo

-Berenjena con pil pil de bacalao

-Rape, coliflor tostada y anguila ahumada

-Sorbete de mandarina y maracuyá

-Natilla caramelizada, bizcocho de nueces, helado de chirimoya y azúcar de feria

Uno de los grandes

Entre los cocineros que han asistido a esta reunión, hay invitados de toda España. Entre ellos, el insigne Ramón Roteta, ya jubilado, uno de los fundadores hace ya medio siglo de la llamada Nueva Cocina Vasca que revolucionó los fogones con nombres tan conocidos como Arguiñano, Arzak o Subijana.

Con sus pantalones de coloridos cuadros y su chaquetilla blanca, se dejaba acariciar por los rayos del sol Albaicín abajo. Contaba a quien quería escucharle que hace años ya visitó Granada y aprovechó para hacer cumbre en el Mulhacén. Y también apostó por este tipo de reuniones. «Es muy interesante el intercambio y escuchar las soluciones que dan los compañeros a nuestro trabajo, ya sea en sala, técnicas, proporciones, servicios o lo que sea».

A su lado, más joven, Juan Luis Santiago del restaurante Garum, en Córdoba, incide en el mismo sentido. «Las reuniones de este tipo siempre tienen un aspecto enriquecedor cultural porque te muestran una parte del territorio, la zona, y esto es siempre interesante».

También destaca el aspecto de escuchar y compartir, y pone una anécdota que vale su peso en oro, o en caviar. «Le he comentado a Ramón Roteta, que comimos juntos, que me encanta combinar mar y monte en mis platos. Y utilizar la casquería. Así que le he contado mi receta de cocochas al pil pil -plato tradicional vasco-, que las pongo con unos riñones de cordero crujientes que te mueres».

Son técnicas, mezclas de sabores y productos en una reunión de Euro-Toques que sirve para comprobar que Granada que está para comérsela.