Granada, la ciudad que imaginó la IA

Los gatos caminan por el estanque seco de un Patio de los Arrayanes abandonado. La vegetación ha colonizado la Puerta del Vino. Las máquinas derriban el Palacio de Carlos V o la torre de la Catedral. La basílica de las Angustias y la torre del Parque de las Ciencias están sumergidas entre peces y algas. Y la Gran Vía arrasada por un misterioso cataclismo.

El caso es que no hay motivo para alarmarse: todo es ficción. Fruto de la imaginación de Fran Olmedo, creador digital y autor del perfil de Instagram 'Fotos con Android'. Con la ayuda de la inteligencia artificial, Olmedo juega con una Granada al borde del apocalipsis… pero también con otra más nostálgica: aquella en la que los tranvías cambiaban de sentido en Puerta Real, en la que las mañanas bullían frente al céntrico Gran Hotel Victoria, o donde el Darro corría descubierto y los niños se jugaban en sus orillas. Incluso ha dado movimiento a las acuarelas antiguas: los aguadores del Albaicín vuelven a bajar las cuestas, como si nunca se hubieran marchado.

Todo, gracias a la IA. «Empecé casi por casualidad», explica. «Estaba trasteando con herramientas de inteligencia artificial. Me encanta mi ciudad y sigo cuentas como Granada Clásica. Probé… y gustó». Gracias al vídeo generativo, las imágenes estáticas se transforman en escenas que parecen respirar. «Ver fotos antiguas en movimiento añade emoción y crea una conexión distinta con el pasado», asegura. Sus publicaciones abren una puerta para explorar el patrimonio cultural de Granada utilizando nuevos lenguajes.

Cómo se hace una Granada imaginada

La democratización tecnológica ha facilitado el camino. Cualquiera puede crear imágenes si sabe cómo moverse en estas plataformas. Olmedo utiliza Nano Banana, la herramienta de IA de Google que funciona como un editor de imágenes. En ella añade elementos, como el agua que inunda la calle Oficios o el fuego que devora el edificio del Santander, y luego anima la escena con herramientas como Veo 3 o Grok, modelos que genera vídeos cortos a partir de descripciones de texto.

«La IA tiene sus limitaciones: se inventa lo que no ve», admite Fran. «Por eso busco escenarios neutros, fáciles de interpretar. Me gusta que lo que muestro siga siendo reconocible». También recurre al time-lapse, un efecto familiar para el ojo del espectador y hace 'más creíble' el vídeo..

El mayor desafío, sin embargo, no está en la tecnología, sino en las imágenes originales. «Encontrar material y lidiar con los derechos es lo más complicado. Los archivos públicos podrían facilitar más el acceso: sería una gran oportunidad para divulgar nuestra historia».

Entre la nostalgia y la distopía

Su trabajo, en ocasiones, invita a reflexionar. Como cuando muestra una Alhambra inaccesible tras una muchedumbre de turistas. «Hay quien se asusta con los escenarios distópicos», admite entre risas. «Para mí es experimentación: imágenes que impacten y que hagan pensar».

También hay nostalgia. Los comentarios se llenan de recuerdos: Ronald McDonald saludando en Recogidas, el botellón de la Fiesta de la Primavera o el cine de verano del Zaidín. Hasta los más jóvenes se reconocen ya en el pasado más reciente de esta ciudad.

Olmedo lo tiene claro: «Dentro de unos años va a ser difícil distinguir una imagen real de otra generada con IA. Está bien que el ojo humano vaya entrenándose».

La historia del cine ya nos dio lecciones: el público dejó de asustarse cuando un tren se acercaba a la pantalla. La innovación visual siempre termina siendo asimilada. Pero, advierte, no todo vale: «Esta tecnología debe usarse con responsabilidad: podemos jugar con otros futuros, pero no distorsionar nuestro pasado».

Granada, mientras tanto, sigue siendo un plató infinito y tras pasar por una IA, una ciudad que se mueve entre la memoria y la imaginación.

