Granada celebrará la magia de Disney con Gisela y la Orquesta Ciudad de Granada

Hace ya 25 años, un programa irrumpía en el prime time español para cambiarlo todo: Operación Triunfo. Entre sus voces más recordadas brilla con luz ... propia Gisela, esa artista que el público bautizó con cariño como la voz Disney en España.

Y no es para menos. Su inconfundible timbre ha dado vida a canciones icónicas de películas como Frozen, Encantada o Peter Pan. Ahora, la cantante catalana vuelve a conquistar corazones con un espectáculo muy especial junto a la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) y una maravillosa selección de coros infantiles que llenan de magia cada nota y envuelven al público en un universo de fantasía, música y cuento.

La cita será en un escenario que respira arte por cada rincón: el Auditorio Manuel de Falla de Granada, el próximo 3 de enero de 2026, con dos únicas funciones, a las 17:30 y 20:00 horas. Una oportunidad perfecta para comenzar el nuevo año con una dosis de emoción y magia musical. Además, quienes no quieran perderse este viaje por los grandes clásicos de Disney pueden conseguir sus entradas a un precio exclusivo por tiempo limitado a través de Oferplan Granada de IDEAL, una promoción que promete volar tan rápido como Campanilla.

Uno de los momentos más esperados será, sin duda, «Aquella estrella de allá», la canción que Gisela interpretó en la Gala Disney de la primera edición de Operación Triunfo y que marcó a toda una generación. La pieza, parte de la banda sonora de Peter Pan y el regreso al país de Nunca Jamás (2002), nos recuerda que siempre hay una estrella dispuesta a guiarnos hacia los sueños.

El recorrido musical se convierte en un auténtico viaje por los grandes clásicos de Disney: desde la fuerza heroica de Hércules y la espiritualidad de Pocahontas, hasta el romanticismo eterno de La bella y la bestia, el ritmo salvaje de El libro de la selva o la magia helada de Frozen. Cada tema revive emociones, recuerdos y esa ilusión que solo la música de Disney puede despertar.

La emoción se amplifica con la presencia de los coros infantiles, formados por jóvenes talentos de toda la provincia. Participan el Coro de voces blancas «Escolapios Granada» (dir. Pilar Martín), el Coro «Divino Maestro» (dir. Alfonso Guzmán), la Coral Pueri Cantores «María Briz» de Guadix (dir. José Martínez), el Coro del Colegio «El Carmelo» (dir. Olga López), el Coro del Colegio «Carmen Sallés» de Santa Fé (dir. Carmen Jiménez), Cantana Voces Blancas de Alhendín (dir. Mariana Ruiz y Carlos Malavé), el Coro Centro «San Agustín» de Motril (dir. Encarni Maldonado) y el Coro «Ipharadisi» de Huétor Vega (dir. Irene Fernández).

Sobre el escenario, la voz cristalina de Gisela se funde con la interpretación de Ferrán Pina, la majestuosidad de la Orquesta Ciudad de Granada y el encanto de decenas de voces infantiles, dando forma a un espectáculo que combina emoción, nostalgia y pura magia. Un concierto para toda la familia, donde la música, los recuerdos y los sueños se entrelazan para recordarnos que, mientras exista una melodía de Disney, nunca dejaremos de creer en los cuentos de hadas.