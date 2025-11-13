Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada celebrará la magia de Disney con Gisela y la Orquesta Ciudad de Granada

La magia de Disney llega a Granada el 3 de enero de 2026 con la voz que marcó a toda una generación, acompañada de la Orquesta Ciudad de Granada y coros infantiles. El Auditorio Manuel de Falla acogerá dos funciones, a las 17:30 y 20:00 horas.

IDEAL

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:36

Hace ya 25 años, un programa irrumpía en el prime time español para cambiarlo todo: Operación Triunfo. Entre sus voces más recordadas brilla con luz ... propia Gisela, esa artista que el público bautizó con cariño como la voz Disney en España.

