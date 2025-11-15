Granada celebra el Día Mundial de la Infancia con una semana de actividades para los niños

El Ayuntamiento de Granada, reconocida por UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia, conmemora el Día Mundial de la Infancia con una completa programación de ... actividades educativas, culturales y participativas, diseñadas para dar voz a los niños y niñas de Granada y reforzar su papel como protagonistas en la construcción de una ciudad más justa, inclusiva y comprometida con su bienestar.

Según de la concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, Amparo Arrabal, «el Ayuntamiento de Granada mantiene un firme compromiso con la mejora de la atención a la infancia, no solo a través de programas de protección y bienestar, sino impulsando su participación activa en las decisiones que afectan a la vida de la ciudad». Arrabal ha subrayado que «los niños y niñas no son solo el futuro de Granada, sino también su presente, y por eso su opinión y su mirada deben formar parte del diseño de las políticas públicas».

El programa arrancará con la celebración del Pleno Infantil que, por primera vez, se desarrollará en el Teatro Isabel la Católica y contará con la participación de alumnado de ocho centros educativos y de dos entidades sociales, Aldeas Infantiles SOS e IMERIS, vinculadas al trabajo con menores y familias en situación de vulnerabilidad.

Durante la sesión, una veintena de alumnos y alumnas tendrán la oportunidad de dialogar directamente con la alcaldesa de Granada sobre cuestiones clave como el derecho a la participación infantil. Durante el acto se constituirá el Consejo Local de Infancia y Adolescencia, un espacio estable de participación en el que representantes de los centros educativos y entidades sociales podrán expresar sus ideas, inquietudes y propuestas para mejorar la ciudad desde la perspectiva infantil. Este órgano es un canal de comunicación directo entre la infancia y el Ayuntamiento, fortaleciendo la cultura democrática y la implicación cívica desde las edades más tempranas.

Como parte de esta conmemoración, el próximo 20 de noviembre se celebrará el I Encuentro de Coros Infantiles Capitalidad Cultural 2031 en el Auditorio Manuel de Falla, un evento que reunirá a más de 650 niños y niñas de 18 centros educativos de la capital.

El encuentro, que se desarrollará en dos pases (18.00 y 20.00 horas), combinará música, participación y valores, con el objetivo de visibilizar la capacidad de los más jóvenes para contribuir a la vida cultural de la ciudad. Esta iniciativa se enmarca en la programación vinculada a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, integrando a la infancia en el proceso creativo y cultural de la ciudad.

«La cultura es también una herramienta para educar en derechos y participación», ha destacado la concejala Arrabal, quien ha puesto en valor «la colaboración de la comunidad educativa y el entusiasmo de los niños y niñas, que con su energía y su talento se convierten en los mejores embajadores de la Granada que queremos construir», ha señalado Arrabal.

La programación del Día Mundial de la Infancia incluye además la celebración del III Encuentro de Profesionales de Protección a la Infancia, un foro de trabajo en el que se abordarán los principales retos en materia de prevención, detección y atención a situaciones de riesgo infantil. Este encuentro busca reforzar la coordinación entre las distintas áreas municipales y las entidades sociales que trabajan en la protección de los menores.

De forma paralela, se desarrollarán campañas de sensibilización en toda la ciudad, con el reparto de materiales divulgativos sobre los Derechos de la Infancia, la colocación de mupis en paradas de autobús con el lema «Granada, Ciudad Amiga de la Infancia» y la iluminación en azul, color emblemático de UNICEF, de la fachada del Ayuntamiento en la Plaza del Carmen.

Granada es Ciudad Amiga de la Infancia, un título otorgado por UNICEF, y de esa manera reafirma su compromiso con la promoción de políticas locales centradas en los derechos de los menores. Esta designación reconoce el esfuerzo de la ciudad por situar la infancia en el corazón de las políticas públicas, promoviendo su bienestar, su educación, su protección y su participación activa en la vida social y cultural.