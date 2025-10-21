Granada, capital internacional del diálogo, la convivencia y la esperanza compartida «Granada siempre ha sido una tierra de encuentro, un cruce de culturas y civilizaciones que supo convertir la diversidad en riqueza. Hoy, ese espíritu histórico se traduce en un compromiso contemporáneo: el de hacer de nuestra ciudad un espacio donde el diálogo y la cooperación sean el lenguaje común», manifestó Carazo.

Granada se convierte esta semana en capital internacional del diálogo, la convivencia y la esperanza compartida con la celebración del II Foro Internacional de Paz Granada 2025. El encuentro, que reúne a más de un centenar de expertos, líderes sociales, académicos, artistas y representantes institucionales de 35 países, convierte a la ciudad en epicentro mundial del debate sobre educación, memoria, diversidad y derechos humanos.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que inauguró ayer el foro en el Palacio de Carlos V de la Alhambra junto a representantes de la Universidad de Granada, la Fundación Unamos Culturas, la Fundación Unicaja y el Patronato de la Alhambra entre otros, dio la bienvenida a los participantes subrayando el papel de Granada en un encuentro que «aboga por la paz no como un ideal abstracto, sino como una forma de vida colectiva que se construye desde el respeto a la diversidad, la educación, la memoria y la cultura, y también desde las políticas sociales y los gestos cotidianos de solidaridad y justicia».

De esta manera, la regidora reconoció el papel impulsor de la Fundación Unamos Culturas y del Instituto de la Paz y los Conflictos (IPAZ) de la Universidad de Granada en la organización del foro, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial, el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) y diversas entidades internacionales, bajo el patrocinio de la Fundación Unicaja. La alcaldesa subrayó también el valor que tiene para Granada acoger un encuentro de estas características, proyectando sus valores universales: «Frente a un mundo fragmentado por los conflictos, Granada levanta la voz de la cultura, la memoria y la educación como herramientas poderosas de transformación social».

El foro se celebra hasta el 25 de octubre con un programa amplio y diverso de conferencias magistrales, mesas de diálogo, talleres participativos y actividades culturales.