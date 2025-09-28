Granada: Capital de la Cultura 2031 por derecho propio

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:03 Compartir

Granada se postula con firmeza para convertirse en la Capital Europea de la Cultura en 2031. Su historia, su arte, su diversidad y su talento la han convertido en una ciudad que no sólo mira al pasado con orgullo, sino que proyecta su futuro con ambición. Y se trata de un sueño compartido, de una oportunidad para que Europa escuche la voz de una ciudad que ha sido crisol de civilizaciones, laboratorio de ideas y cuna de creadores.

En este horizonte, el Colegio de Abogados de Granada se suma con convicción y compromiso. Porque la cultura no sólo se expresa en lienzos, partituras o escenarios; también vive en las leyes, en el diálogo social, en la defensa de los derechos y en la construcción de un sistema que proteja y potencie la expresión cultural y el acceso a la misma. En este sentido, la Abogacía granadina, con siglos de historia y una profunda vocación de servicio público, representa una dimensión cultural que vertebra la convivencia y da sentido a la democracia.

Una institución al servicio de la cultura

Ahora bien, la implicación de la Abogacía granadina no se limita a un apoyo simbólico, sino que se materializa en acciones concretas. Su sede, ubicada en pleno corazón histórico de la capital judicial de Andalucía, acoge a profesionales del Derecho, pero también abre sus puertas a la ciudadanía a través de actividades formativas, exposiciones, conferencias y encuentros culturales que promueven el pensamiento crítico, el diálogo interdisciplinar y el enriquecimiento cultural de toda la población.

Así, en el marco de la candidatura Granada 2031, el Colegio de Abogados de Granada se compromete a impulsar desde jornadas sobre derechos culturales, pasando por colaboraciones con universidades y centros del conocimiento, hasta llegar a actividades dramatúrgicas, literarias o musicales. El colectivo profesional quiere ser parte activa del relato que llevará a Granada a conquistar Europa.

Un futuro compartido

Muestra de ello son las exitosas Jornadas de Novela Jurídica, que se encaminan hacia su quinta edición, reuniendo en la ciudad a los mejores escritores del panorama nacional. O los conciertos del ciclo SantAna5.Noche, donde cada mes de julio, desde hace quince años, la ciudadanía puede disfrutar de la música en vivo, impulsando a su vez a los artistas locales. Su sede también es escenario de multitud de presentaciones bibliográficas y de exposiciones de pintura, fotografía, incluso de belenes. Y el Grupo de Teatro y el Coro de la Corporación actúan como adalides de esta faceta cultural de la Abogacía granadina, con una intensa y aplaudida agenda de actuaciones que prestigian el nombre del Colegio y de la ciudad fuera de sus fronteras.

El apoyo del Colegio de Abogados de Granada es un ejemplo claro de cómo las instituciones pueden colaborar para alcanzar objetivos comunes que beneficien a toda la comunidad. Granada está lista para asumir el reto de ser la Capital Europea de la Cultura en 2031. Granada merece serlo, por derecho propio.