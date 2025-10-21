Granada brinda por una campaña de aceite con la misma producción pero mayor calidad El consejero Fernández-Pacheco celebra con la DO del Poniente en la primera prensada y anuncia 3,8 millones de euros de ayudas para sus cooperativas

Mercedes Navarrete Granada Martes, 21 de octubre 2025, 13:32

Al grito de «Que llueva y que llueva bien» y con las copas llenas de una degustación de «los mejores aceites de Andalucía» prensados esta misma mañana, Ramón Fernández-Pacheco, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha celebrado este martes en Montefrío el tradicional inicio de la campaña olivarera rodeado de productores de todas las almazaras que integran la Denominación de Origen del Poniente Granadino.

En un acto festivo por el inicio de la campaña, Fernández-Pacheco ha recordado que el aceite de oliva no es un producto más para Andalucía sino «palabras mayores» para una comunidad que tiene en el AOVE la columna vertebral de sus exportaciones.

Por eso ha reiterado el apoyo al sector de la Junta de Andalucía, que está tramitando en estos momentos 14 expedientes para apoyar a cooperativas de la provincia de Granada con una inversión estimada total de algo más de 8,5 millones de euros.

En concreto, Fernández-Pacheco ha señalado que tres de esos expedientes son de almazaras integradas en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Poniente de Granada, que aspiran a 3,8 millones de euros, lo que supone el 45 por ciento del total de estas ayudas.

«Queremos seguir apoyando a un sector tan potente y resiliente como el del Poniente de Granada y estas subvenciones se enmarcan dentro de una línea de ayudas para la transformación y comercialización destinadas a los profesionales del olivar para que puedan seguir mejorando la competitividad, calidad y promoción de estos aceites en los mercados internacionales», ha sostenido el consejero.

En esta línea, el titular del ramo ha puesto en valor el papel que realizan las 15 almazaras inscritas en la DOP para contribuir de forma muy destacada al desarrollo socioeconómico de la comarca con la comercialización de un AOVE especial gracias a la apuesta por la innovación en el uso de agua y la sostenibilidad de sus proyectos. Asimismo, ha destacado el importante esfuerzo inversor realizado para modernizar las instalaciones, lo que ha permitido mejorar la capacidad para procesar aceite de calidad premium, a la vez que ha impulsado la eficiencia del sector.

«Un trabajo que permitirá que, junto a las condiciones meteorológicas adecuadas, la campaña sea similar a la anterior en cuanto a calidad y calidad de la aceituna. Una producción que podría alcanzar el 80 por ciento de una campaña media, que se viene situando en el entorno de las 32.000 toneladas de aceite de oliva virgen», ha detallado Fernández-Pacheco.

A este respecto, se ha referido al aforo del olivar para la campaña 2025/26 presentado a principios de octubre, donde Granada se sitúa como la tercera provincia con más superficie de olivar en Andalucía y, según las previsiones, contará con una producción de 117.200 toneladas de aceite de oliva y 556.500 toneladas de aceituna de almazara, lo que supone un 5,5% menos que la campaña anterior.

Sin embargo la calidad de la aceituna y los aceites que se esperan será superior a la campaña anterior por la salud de la aceituna, como ha subrayado el presidente de la Denominación de Origen del Poniente, Marino Cano.

En su discurso ante los representantes del sector, en el museo del aceite de Montefrío, el consejero ha incidido en la fortaleza del aceite de olivar como pilar de las exportaciones andaluzas.

Más del 22% de las exportaciones son aceite de oliva.

«Unos datos que vienen condicionados por las condiciones meteorológicas, pero que con la suma de todas las provincias andaluzas, nos permitirán seguir siendo líderes nacionales en producción, pero también en exportación», ha abundado el consejero, quien ha dicho que, «solo de enero a julio, Andalucía ha exportado 4,7 millones de toneladas de productos agroalimentarios, de las cuales 536.257 toneladas son de aceite de oliva, lo que supone el 22,65 por ciento del total de estas exportaciones».