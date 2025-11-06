Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada avanza en la digitalización del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente con la entrega de 33 nuevas tabletas

La aplicación GAVIS permitirá digitalizar actuaciones sobre el terreno y optimizar las labores de vigilancia e inspección en el medio natural

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:03

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha hecho entrega de una nueva remesa de 33 tabletas digitales a los Agentes de Medio Ambiente de ... la provincia de Granada, dentro del proceso de implantación de la aplicación GAVIS, una innovadora herramienta tecnológica que permitirá digitalizar las actuaciones sobre el terreno y optimizar las labores de estos profesionales en el ejercicio de sus funciones. Al acto de entrega, celebrado durante una jornada de formación destinada al manejo de esta nueva aplicación, ha asistido el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Granada, Manuel Francisco García, quien ha estado acompañado por la secretaria general provincial, Paloma Aránzazu, y el coordinador provincial de los Agentes de Medio Ambiente, Antonio Aguilar.

