Granada avanza en la digitalización del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente con la entrega de 33 nuevas tabletas

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha hecho entrega de una nueva remesa de 33 tabletas digitales a los Agentes de Medio Ambiente de ... la provincia de Granada, dentro del proceso de implantación de la aplicación GAVIS, una innovadora herramienta tecnológica que permitirá digitalizar las actuaciones sobre el terreno y optimizar las labores de estos profesionales en el ejercicio de sus funciones. Al acto de entrega, celebrado durante una jornada de formación destinada al manejo de esta nueva aplicación, ha asistido el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Granada, Manuel Francisco García, quien ha estado acompañado por la secretaria general provincial, Paloma Aránzazu, y el coordinador provincial de los Agentes de Medio Ambiente, Antonio Aguilar.

Los 33 nuevos dispositivos se suman a los ya distribuidos en el primer trimestre de 2025. Con esta entrega, el cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de Granada cuenta ya con un total de 75 tabletas, lo que permitirá extender el uso de la aplicación GAVIS a la práctica totalidad de las unidades operativas de la provincia.

Según ha explicado García, «la utilización de esta herramienta permite digitalizar actuaciones sobre el terreno en cualquier materia de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, lo que supone un avance decisivo en la modernización del trabajo diario de nuestros agentes». El delegado ha subrayado que este proceso de digitalización «mejora la eficiencia, facilita la trazabilidad de las actuaciones y reduce la dependencia de los soportes en papel, reforzando así la sostenibilidad y la eficacia de la gestión pública».

Proyecto piloto y fases de implantación

La aplicación GAVIS está desplegándose a nivel andaluz a través de tres fases de implantación. La primera se inició en las provincias de Cádiz y Córdoba, mientras que la segunda se está desarrollando en Jaén, Granada, Málaga y Sevilla. Finalmente, una tercera fase extenderá su uso al resto de provincias andaluzas, con la previsión de alcanzar a más de 700 Agentes de Medio Ambiente en toda la comunidad autónoma.

Durante la jornada, los agentes participantes han recibido formación específica sobre el uso de la aplicación, con el objetivo de garantizar un manejo ágil y eficaz de la herramienta en el desempeño de sus tareas diarias. «Apostamos por una formación continua y especializada que permita a nuestros profesionales adaptarse a las nuevas tecnologías y mejorar la organización del trabajo», ha señalado el delegado.

GAVIS es una aplicación multifuncional compuesta por dos versiones interconectadas: una web, dirigida a los coordinadores de unidad, y otra móvil, diseñada para los agentes que desarrollan su labor en el terreno. Esta doble estructura facilita la comunicación entre los distintos niveles operativos y permite registrar, gestionar y consultar información en tiempo real.

El delegado ha destacado que la herramienta «permite ejercer funciones de vigilancia, inspección y control de manera instantánea, mejorando la respuesta ante incidencias y optimizando los recursos disponibles». Además, ha añadido que GAVIS se integra en el proceso de digitalización y simplificación administrativa impulsado por la Junta de Andalucía, un eje estratégico que busca convertir la administración pública en un motor de transformación eficiente, moderna y sostenible.

Beneficios ecológicos y administrativos

El uso de 'GAVIS' no solo representa una mejora en la gestión operativa, sino que también contribuye a la sostenibilidad medioambiental, al reducir el consumo de papel y minimizar los desplazamientos innecesarios. «Se trata de una herramienta que permite realizar el trabajo administrativo directamente en campo, agilizando la tramitación de expedientes y mejorando la atención al ciudadano», ha subrayado García.

El delegado ha explicado que este avance «reduce los tiempos de respuesta, mejora la coordinación entre unidades y supone un ahorro tanto económico como ambiental, al disminuir el uso de materiales, recursos físicos y traslados».

Finalmente, García ha destacado el papel clave que desempeñan los Agentes de Medio Ambiente como pieza fundamental en la conservación y protección del patrimonio natural andaluz, recordando que «la Consejería seguirá apostando por dotarles de los medios técnicos y la formación necesaria para garantizar un servicio público moderno, eficaz y al servicio del territorio».

Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía refuerza su compromiso con la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental, consolidando una gestión más eficiente, ágil y cercana a la ciudadanía en el ámbito de la protección del medio natural.