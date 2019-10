Granada aumenta la cifra de víctimas identificadas en la trata de personas RAMÓN L. PÉREZ En 2016 había cinco personas identificadas como víctima de trata de seres humanos en la provincia y en 2018 se registraron 21 ANDREA G. PARRA Viernes, 4 octubre 2019, 14:19

«La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es la esclavitud del siglo XXI». La subdelegada del Gobierno en Granada en funciones, Inmaculada López Calahorro, no ha dudado en subrayar la necesidad de abordar y erradicar esta problemática que no disminuye. Lo ha hecho en la inauguración de la jornada 'La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual', organizada por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación en colaboración con la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada (UGR), que se ha celebrado este viernes. La rectora de la Universidad granadina, Pilar Aranda, dijo que es «fundamental que hagamos y protejamos a las mujeres en temas de violencia de género y, en este caso, en todo lo que supone la trata».

López Calahorro habló del Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018 o del programa de subvenciones destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad, entre los cuales se encuentra el Proyecto Nova. Lo hizo en una sala repleta de guardias civiles, policías, responsables de ONG, entre otros cargos. Había 130 personas inscritas porque era para las que había espacio. Hubo más demanda.

Granada no es ajena a esta problemática. «Si en 2016 había cinco personas identificadas como víctima de trata de seres humanos en la provincia, en 2018 se registraron 21. Este incremento en las cifras se debe, sin duda, a la intensificación del trabajo policial en este sentido», apuntó López Calahorro. Otra estadística, general en este caso, que aportó es que de cada tres personas que son objeto de trata con fines de explotación sexual dos son mujeres y en torno al 15 y el 20%, son niñas. «Estamos hablando de un tema muy grave», argumentó.

La rectora destacó el trabajo que realizan diferentes grupos de investigación de la UGR en temas relacionados con la trata en todas sus vertientes. «La Universidad debe responder a la necesidad de reflexionar sobre esta dura realidad y servir de foro para que los participantes de esta jornada, guardias civiles, policías, personal de administración y personal competente en violencia de género, asociaciones de mujeres y todas las personas interesadas, tengan la oportunidad de compartir experiencias y buscar soluciones».

La profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad granadina, Ángeles Lara Aguado, fue la encargada de pronunciar la conferencia inaugural sobre 'La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual: necesidad de un enfoque de género', y quien apostó porque «la clave para erradicar este delito, que es tan horrendo, es justamente adoptar políticas de género coherentes». A su juicio es «fundamental acabar con todas esas prácticas porque tenemos una base normativa antidiscriminatoria muy importante, muchos instrumentos normativos de lucha contra la trata, pero eso no es suficiente porque las cifras van aumentando continuamente y eso significa que algo está fallando».

En esta línea, mantuvo que lo que está fallando es «que todas esas normas tienen muy en cuenta la igualdad formal, pero esas discriminaciones sutiles que son tan difíciles de ver porque estamos acostumbrados a una perspectiva no de género hay que desenmascararla y ponerla de manifiesto. Para mí es fundamental esta sensibilización desde la perspectiva de género para poner de manifiesto que esas prácticas discriminatorias son las que está dando lugar a que las mujeres sean consideradas como objetos y que los hombres se sientan con derecho de poder disponer de los cuerpos de las mujeres como les place porque son objetos para su placer sexual». Asimismo, dijo que «es una llamada de atención también a los legisladores para que adopten políticas y no vayan a dar un paso en falso que suponga catapultar a las mujeres a una situación en la que no se va a poder volver hacia atrás porque se va a normalizar esa situación».

Sobre las medidas que se deberían adoptar, la profesora Lara Aguado defendió que es «fundamental no legalizar como trabajo la prostitución porque eso supondría dar vía suelta a todos los tratantes para que pudieran hacer a su antojo. De hecho, en Alemania y en Holanda que son países que han regulado la prostitución como trabajo han incrementado los índices de trata de manera sorprendente y también las niñas. Por lo tanto no se puede legalizar porque eso normalizaría la idea de que efectivamente con la mujer se puede hacer lo que uno quiere».

Otro pilar para esta docente de la Universidad granadina son los vientres de alquiler: «Eso implica que esas mujeres que son vulnerables se ven sometidas por la necesidad de tener que alquilar su cuerpo para poder tener un hijo y conseguir un poco de dinero; todo eso devalúa la imagen de la mujer porque la normaliza. Si lo legalizamos estaríamos ya plasmándolo en una ley con lo cual ya no habrá vuelta atrás».

Lara Aguado reseñó, por último que «es fundamental, dado que consideramos que la trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas es una forma de violencia de género, es una forma brutal contra los derechos humanos, pues evidentemente hay que adoptar políticas coherentes y eso implica penalizar al cliente que compra sexo. Porque si es una conducta que atenta contra la dignidad de la mujer, evidentemente, se tiene que tipificar como también han hecho en los países nórdicos».

Además, hubo una mesa redonda sobre 'La realidad de la trata en Granada' en la que participaron diferentes responsables delas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La jornada de formación terminó con la visualización del documental 'Serás hombre' de la directora Isabel de Ocampo.