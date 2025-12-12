Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Autobús urbano de Granada.

Granada aprueba un plan de inversiones de 4,4 millones de euros para modernizar el transporte público

El plan prevé la incorporación de ocho nuevos vehículos —eléctricos e híbridos— y una inversión estratégica en validadoras y actualización de software y sistemas de ticketing

Ideal

Viernes, 12 de diciembre 2025, 12:30

Comenta

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado esta mañana en Junta de Gobierno Local su Plan de Inversiones del servicio público de transporte urbano colectivo 2025- ... 2026; un paquete estratégico dotado con 4.436.012 euros que permitirá renovar la flota con vehículos más eficientes y sostenibles, modernizar los sistemas de validación y recaudación y adaptar las infraestructuras eléctricas a los nuevos estándares de movilidad sostenible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 2.5 sacude Granada y el Área Metropolitana
  2. 2 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  3. 3 Condenan a una abogada de Granada por engañar durante siete años a un cliente
  4. 4 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  5. 5 La abogacía granadina se queda huérfana con la muerte de Fernando Mir
  6. 6 Las 20 localidades en las que se sintió el terremoto con epicentro en Dílar
  7. 7 Maite, la granadina que reparte comida a los más necesitados de su pueblo de forma altruista cada año
  8. 8

    En estado grave una mujer tras ser agredida por su expareja en Motril
  9. 9 La mujer accidentada en el spa de un hotel de Granada estaba acompañada de su madre
  10. 10 Adjudicado el carril de 1,5 kilómetros que unirá Alhendín y Armilla y conectará con el metro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada aprueba un plan de inversiones de 4,4 millones de euros para modernizar el transporte público

Granada aprueba un plan de inversiones de 4,4 millones de euros para modernizar el transporte público