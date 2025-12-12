Granada aprueba un plan de inversiones de 4,4 millones de euros para modernizar el transporte público

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado esta mañana en Junta de Gobierno Local su Plan de Inversiones del servicio público de transporte urbano colectivo 2025- ... 2026; un paquete estratégico dotado con 4.436.012 euros que permitirá renovar la flota con vehículos más eficientes y sostenibles, modernizar los sistemas de validación y recaudación y adaptar las infraestructuras eléctricas a los nuevos estándares de movilidad sostenible.

Según ha aseverado la concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo, este plan supone «una de las mayores apuestas inversoras en modernización del transporte público en los últimos años», permitiendo que la ciudad «dé un salto técnico y tecnológico imprescindible para mejorar el servicio, facilitar el acceso de los usuarios y avanzar hacia los objetivos europeos de flota limpia».

Las mejoras

La mayor inversión del plan, 3.491.280 euros, se destinará a la adquisición de ocho vehículos nuevos diseñados para reducir emisiones y mejorar la eficiencia operativa. En concreto, se trata de dos autobuses articulados de 18 metros 100% eléctricos, cuatro autobuses híbridos de 12 metros y dos microbuses eléctricos cuya renovación se llevará a cabo de manera gradual reemplazando los vehículos de mayor antigüedad. En este sentido, la edil ha apuntado que con estos ocho nuevos vehículos serán un total de 27 autobuses los que este equipo de gobierno habrá renovado en lo que va de mandato; «una cifra que supera con creces los 6 vehículos que incorporó el partido socialista en el anterior mandato».

El otro gran apartado del plan está centrado en la inversión tecnológica: 944.732 euros destinados a equipamiento clave para modernizar la experiencia del usuario y optimizar la operativa del servicio. Así, ha detallado Agudo, el plan contempla la adquisición de 258 unidades de validadoras embarcadas que sustituirán a las validadoras externas instaladas en paradas desde 2014, actualmente obsoletas y con limitaciones de sus utilidades.

«Con este cambio se eliminará la validación externa, lo que vendrá a mejorar la fluidez del embarque, reducir tiempos de subida y ofrecer una experiencia más cómoda y rápida al usuario», ha indicado Agudo, quien ha apostillado que la tecnología de las nuevas validadoras será compatible con nuevos métodos de pago a través de tarjeta o teléfono móvil.

Asimismo, el plan también contempla la ampliación del centro de transformación eléctrica mediante una inversión de 100.000 euros que permitirá afrontar la recarga de los nuevos vehículos eléctricos que se van a adquirir. Para ello, se incrementará la potencia contratada en las cocheras de Transportes Rober, pasando de 630 kVas a 1.250 kVas para alimentar los nuevos puntos de recarga.

Por último, se incluye una inversión de 44.800 euros para un nuevo software de ticketing que permitirá la integración completa de pagos y recargas, un mayor control sobre validaciones y datos de uso y la gestión de una plataforma moderna, actualizable y alineada con estándares europeos. «A día de hoy solo tenemos capacidad de pago de tarjeta para los billetes individuales, que son una minoría. Con esta innovación podremos usar la tarjeta para recarga de bonobuses, mejorando notablemente la experiencia de usuario», ha añadido.