Granada, ante la Andalucía del cambio

Es la legislatura del «cambio». Hasta en 45 ocasiones lo repitió en su discurso ante el Parlamento el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), único mandatario de la derecha en las casi cuatro décadas de autonomía. Cumplido el trámite del nombramiento, mañana arranca la primera semana de trabajo de los nuevos 'inquilinos' de San Telmo –PP yCs– y, con ella, una cuenta atrás para que el cambio de siglas se plasme en las iniciativas prometidas. Por delante, 100 días para desarrollar 21 medidas «de urgencia» y una legislatura –el PP pretende agotar los cuatro años– para cumplir con el centenar de compromisos recogidos en el acuerdo con Cs. Ambos documentos enumeran en líneas generales la política de la 'nueva Andalucía', sin alusión a proyectos concretos para cada provincia. Es en los programas electorales, los mítines, las declaraciones ante los medios –en campaña y en los últimos años de oposición– donde hay que buscar el boceto de Granada en la 'nueva Andalucía'.

La Alhambra, Sierra Nevada, el metro, la crisis sanitaria o los centros educativos han sido algunos de los protagonistas de la campaña y los últimos años del PP en la oposición autonómica. A los retos planteados por los propios partidos se suman las promesas del anterior gobierno, tanto las que van camino de materializarse y las que quedaron en el limbo de los entrecomillados. Estos son diez de los 'expedientes' sobre la mesa del nuevo gobierno. Antes de afrontarlos, tendrá que desenredar la madeja del nombramiento de representantes en más de una veintena de entes de la provincia en los que participa la Junta de Andalucía.

1 La Alhambra

Vista de la Alhambra. / G. M.

La gestión del monumento más visitado de España –tantas veces en entredicho en los ámbitos político, empresarial e incluso en los tribunales– debería pasar por 'chapa y pintura', a tenor de los pronunciamientos de PPy Cs al respecto. La primera reforma será el cambio en la dirección del monumento, ahora en manos de Reynaldo Fernández Manzano. El nombramiento corresponderá al nuevo consejero de Cultura, previsiblemente del PP. Luego, llegará el momento de traducir el pretendido incremento en la participación de Granada en la Alhambra.

Entre las cuestiones por abordar está el sistema de entradas, criticado por el PP tanto en la etapa previa a los 'cupos' y la venta por Internet como en la actualidad. Por otro lado, se ha reclamado en múltiples ocasiones la participación de los empresarios del sector turístico en la gestión del monumento. Por ejemplo, con una mesa sectorial en la que estuvieran incluidas todas las instituciones y representantes del sector.

Según la cabeza de lista delPPpara las autonómicas, Marifrán Carazo, esta será la prioridad: «Es una reivindicación histórica, deben tener participación y voz». También cambiar el sistema de entradas –«el reparto no estaba claro y no entendíamos cómo se estaba resolviendo»– y vincular el paso por la Alhambra a la pernoctación en hoteles de la capital.

Cs, de acuerdo con la cabeza de lista, Mar Sánchez, reivindicará que «Granada tenga un mayor peso en la toma de decisiones que le afecten y que la riqueza generada por la misma repercuta tanto en su mantenimiento como en la ciudad de Granada». Marcan como prioridad la mesa sectorial.

2 Sierra Nevada

RAMÓN L. PÉREZ

Como sucede con la Alhambra, el PP se enfrenta al reto de adelgazar y 'granadinizar' la estructura de Sierra Nevada. Hasta el punto de que el PSOE ha acusado a los populares de querer privatizar la gestión. Desde hace meses, como dijo la parlamentaria popular Ana Vanessa García, la actual directora de Cetursa, María José López, «ya no es una interlocutora válida». Lo señaló en referencia a los conflictos laborales que han marcado el año.

Al margen de los cambios en la dirección, el PP miró alto en lo concerniente a la Sierra en su programa electoral: pretende recuperar el proyecto del teleférico Zaidín-Pradollano para solucionar los recurrentes problemas en el acceso a la estación y ampliar la superficie esquiable sin tocar los límites del parque natural.

«Desgraciadamente no se afrontó en un momento de bonanza», opina Marifrán Carazo con respecto al teleférico. También pone sobre la mesa la mejora en los accesos a la Sierra. Todo ello, con «la participación y voz» del empresariado en el futuro de la estación.

Para Cs, el teleférico «es una buena opción». Coinciden también en la ampliación de pistas, todo ello «teniendo en cuenta los informes técnicos de impacto ambiental, pues es un espacio natural protegido de inmenso valor».

3 El metro

Dos unidades del metro, a su paso por Caleta. / ALFREDO AGUILAR

El presidente de los populares granadinos, Sebastián Pérez, llegó a decir días antes de la inauguración del metro que sólo funcionaría hasta después de las autonómicas y las municipales, que no funcionaría, generaría un «colapso» del tráfico y «pérdidas». Recordó que ya hubo un tranvía y se suprimió a finales de los años 70 «porque no salían los números». Superado el debate de los retrasos, modificaciones del trazado o sobrecostes, la atención política sobre el metro de Granada se fija ahora en cuestiones como la ampliación a otros municipios, la mejora del servicio al viajero o las condiciones de los trabajadores.

El PP ha reclamado en varias ocasiones el transbordo gratuito con todos los municipios metropolitanos, así como la unificación de billetes con el transporte de la capital y el Cinturón. También Cs ha llamado la atención sobre la necesidad del transbordo gratuito, así como la extensión de las vías a otras localidades del Cinturón. El PP, en su programa, hizo referencia a un punto en concreto: el aeropuerto. Esto implicaría acometer un trazado de 12 kilómetros, como mínimo, suponiendo que fuera una línea recta entre Albolote y el Federico García Lorca Granada-Jaén. Es decir, casi duplicaría su recorrido actual.

El alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, también lanzó su petición: extender el metro desde Recogidas hasta la Caleta por Reyes Católicos yGran Vía. Sin entrar en detalles sobre el planteamiento de Cuenca, SusanaDíaz anticipó en campaña que en 2019 se iniciaría el proyecto de ampliación. Semanas antes, el consejero de Fomento, Felipe López, había anunciado en el Parlamento la ampliación de la flota con dos nuevos trenes para cumplir con el objetivo de «llegar a siete minutos en hora punta en cada parada».

En lo relativo al metro de la capital, el PP destaca que la prioridad es la de llevarlo a municipios del Cinturón –especialmente de la zona Sur–. «Para nosotros es importante ese estudio de ampliación del recorrido del metropolitano», incide la parlamentaria.

Desde Cs, Mar Sánchez señala que «no es una de las prioridades establecer una línea por el centro de la ciudad, sobre todo después de la experiencia que tuvimos en la construcción de la línea anterior. Pero tampoco descartamos su estudio».

4 Sanidad

Pérez, enBola de Oro. / R. I.

Los granadinos deben aguardar una media de 115 días para pasar por el quirófano en un hospital público de la provincia. Hay 11.469 pacientes en lista de espera. Es la provincia con más demora de toda Andalucía. Los datos de pruebas diagnósticas no son más alentadores, con un índice de espera de 92 días y 10.490 historiales en las listas.

Los últimos años han sido convulsos en la sanidad granadina. La fusión sanitaria despertó las críticas de sindicatos sanitarios y plataformas ciudadanas, que salieron a la calle para pedir la vuelta al sistema sanitario anterior. Manifestaciones, ceses y pactos de madrugada de por medio, la Junta decidió revertir la fusión; llegó la desfusión. El hospital de Traumatología –destinado en el plan de fusión a ser el nuevo MaternoInfantil– reabrió sus puertas tras una reforma a fondo. Y es precisamente este centro al que señalan los sindicatos como el más perjudicado por la fusión-desfusión. La propia administración autonómica ha atribuido en las últimas semanas el engrosamiento de las listas al doble cambio en el mapa de la salud pública en Granada.

Tanto Cs como PP han alertado del problema de la falta de medios y profesionales, por ejemplo, en el comarcal de Motril. Carazo calificó como «aterradores» los datos de espera y pidió la comparecencia de la consejera de Salud en el Parlamento para dar detalles. Ambas formaciones recogieron en su programa una disminución de las listas de espera.

Con respecto a las infraestructuras, el «intolerable» retraso en la construcción del centro de salud de Bola de Oro ha sido uno de los caballos de batalla de la oposición en los últimos años. El PP cifró en un millón de euros el perjuicio para los granadinos por la demora en las obras. Si no hay nuevos retrasos, el nuevo gobierno autonómico podrá inaugurar el ambulatorio en el primer trimestre de este año. Tendrá que afrontar compromisos como la construcción de hospitales comarcales de Órgiva yHuéscar: «Conseguiremos que dejen de ser promesas para convertirse en realidad».

5 PTS

Vista del hospital. / J. M.

Se acercan años clave para el PTS. Culminada la primera fase, llega el momento de pensar en la ampliación.Estaba previsto que 2019 fuera el año en el que las máquinas entraran a urbanizar los terrenos en el término municipal de Ogíjares en los que está prevista la expansión. Sin embargo, la aprobación del nuevo PGOU del municipio metropolitano ha quedado bloqueada por el planeamiento de una carretera 'dibujada' pero que nunca se materializó. En teoría, debería construirla la Junta de Andalucía. Una vez resuelto el problema, tocará poner sobre la mesa el modelo del nuevo PTS. La idea actual implica el crecimiento con empresas –relacionadas con el ámbito sanitario– que no requieran grandes edificios.

Como sucede con Sierra Nevada o la Alhambra, el primer paso será nombrar representante en la Fundación PTS,el sustituto del actual gerente, el exalcalde de la capital Jesús Quero. El PP ha sido muy crítico con la gestión del Parque. El diputado provincial y portavoz del PP en Armilla, Antonio Ayllón, afirmó que el futuro del PTS estaba «en el aire» tras la quiebra del consenso institucional y la «falta de liquidez».

El PP pretende, en voz de Carazo, recuperar la asignatura pendiente de la ampliación: «El PSOE no apostó por ello». Cs pospone el debate sobre la ampliación y prioriza «la eficacia en su gestión». «La ampliación es algo que debe de derivar de una detección a partir de un estudio serio y profundo», señala Mar Sánchez. Otro asunto sobre la mesa es la construcción de un vial que conecte la avenida de Dílar con la autovía a través de los terrenos aún vacíos de la UGR.

6 Sedes de Justicia

ALFREDO AGUILAR

Las ruedas de prensa de los populares centradas en las infraestructuras de justicia en Granada son numerosas. Por ejemplo, en 2012, el parlamentario Juan Ramón Ferreira denunció que la Junta de Andalucía gastaba en Granada dos millones de euros anuales en alquiler de sedes judiciales mientras la mitad del edificio de Caleta estaba vacía. El pasado 21 de noviembre tradujo el coste: mil euros cada día en alquiler. Antes, en 2014, preguntó por qué el edificio costó 14 millones y habilitar y adecuar tres plantas del mismo, las que siguen vacías, tendría un coste de 12. En 2017 exigió a Rosa Aguilar un «compromiso real» con el complejo judicial. También el edificio que alberga la Fiscalía ha sido objeto de reclamaciones: han pedido la rehabilitación «total» del antiguo Banco de España y que se utilicen las tres cuartas partes vacías.

En septiembre, la Junta pidió la licencia llamada a acabar con la dispersión de juzgados en la ciudad, con las obras en las tres plantas vacías de la Caleta que permitirán el traslado de los juzgados que quedan en Plaza Nueva y la 'mudanza' de menores a la delegación de Salud.

El PP y Cs toman ahora el relevo en la concreción de las obras y traslados. Queda por escrito en el programa de los populares el compromiso de materializar las promesas 'heredadas' de rehabilitación del Banco de España y el complejo de Caleta. Desde Cs dicen ser «conscientes de la saturación física de los juzgados y se hace necesario buscar soluciones».

7 Infraestructuras

Vista de la presa de Rules. / JAVIER MARTÍN

La variante de Moraleda, la carretera Loja-Ventorros de San José, rehabilitaciones de viviendas enMotril, Pinos Puente o Almanjáyar, el centro de Bola de Oro, centros educativos, la nueva fase del estadio de la Juventud, depuradoras en varios municipios, el traslado de la Biblioteca de Andalucía... La carpeta de obras públicas sobre la mesa del nuevo Gobierno está cargada de expedientes, algunos de ellos ya en marcha –licitados o en construcción– y otros, como las conducciones de Rules o el tren Granada-Motril, que deberá abordar durante el mandato.

La intención delPP es estudiar la construcción de las canalizaciones en Rules junto al Gobierno central. Así aparece en el programa y lo señala la cabeza de lista popular, Marifrán Carazo: «El PSOE con Rules no se ha portado bien (...) Seguimos sin saber a qué fueron destinados los 80 millones presupuestados de fondos europeos para las canalizaciones».

Con respecto a la biblioteca, la parlamentaria delPP se limita a decir que es un asunto «encima de la mesa» y que «el nuevo gobierno tendrá que analizarlo y tomar una decisión». En opinión de Marifrán Carazo, la 'mudanza' de la biblioteca al antiguo Clínico fue «un último anuncio electoral del gobierno, incapaz ya de hacer nada y afrontar esta cuestión en los últimos años». Para Sánchez, es una «vergüenza que llevemos tantos años esperando para disponer de ese espacio en la ciudad» y seguiremos apostando por él».

Otra necesidad de la provincia que depende de la Junta de Andalucía es la construcción de depuradoras en los municipios que todavía no tratan sus aguas residuales conforme a la ley:«Hay más de 100 municipios que no depuran correctamente sus aguas a pesar de llevar más de 7 años pagando el impuesto del agua a la Junta de Andalucía», dice el programa popular. Quedará en manos del nuevo gobierno, que en este sentido tiene trabajo por delante, señala la parlamentaria:«El PSOE lo dejó empantanado».

8 Educación

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Centros obsoletos y deteriorados, falta de climatización, aulas prefabricadas... Las deficiencias en materia de infraestructuras educativas han centrado las críticas del PP, desde la oposición al gobierno andaluz, cada inicio de curso. Colegios como el de El Chaparral o Las Gabias aguardan el inicio de las obras. «El Chaparral está anunciado y se ha licitado, pero desconocemos el proyecto definitivo y no está en marcha», dice Carazo en declaraciones a IDEAL. Churriana de la Vega, Vegas del Genil o Alhendín son algunos de los municipios cuyos centros educativos tienen aulas prefabricadas.

«En materia educativa hemos destacado que los centros tienen muchas necesidades, que los ayuntamientos están acometiendo con mucho esfuerzo obras que no les corresponden y que los institutos también tienen muchas necesidades. Nosotros nos hemos comprometido, lo dijo Juanma Moreno, a empezar suprimiendo las aulas prefabricadas. Creemos que es una necesidad. Y a establecer un programa a largo plazo en la legislatura, no anual, para dar salida a necesidades con las que cuentan los centros».

Para Cs, el compromiso es el de «llevar a cabo un Plan de Mejora de las Instalaciones Educativas que asegure las condiciones de habitabilidad, climatización y seguridad para todos los alumnos andaluces, eliminando todas las caracolas y barracones y financiando la construcción de nuevas instalaciones».

Otro punto a tener en cuenta en materia educativa en el acuerdo sellado por PP y Cs es la implantación de la educación gratuita entre los 0 y 3 años «a lo largo de la legislatura», que supondría la incorporación al sistema público de alrededor de 30.000 niños en la provincia –tomando como referencia la cifra de residentes con esas edades a julio de 2018–.

9 Acelerador

Maqueta del proyecto del acelerador de partículas que será ubicado en el polígono industrial de la localidad de Escúzar. / IDEAL

El apoyo a la candidatura del acelerador de partículas es unánime: empresarios, UGR, instituciones y partidos políticos. El dossier empezó a tomar fuerza con el PP en el Gobierno central. La entonces secretaria de Estado de Investigación durante el Gobierno de Rajoy, Carmen Vela, anunció «el firme compromiso de seguir trabajando» para su construcción en Escúzar. Cs ha pedido esfuerzos para impulsar la candidatura en varias ocasiones. Pero aún no hay dinero sobre la mesa: están por llegar los fondos europeos y la aportación que prometieron Gobierno y Junta. El Ifmif-Dones no aparece explícitamente en el programa del PP para Granada, pero Marifrán Carazo y Mar Sánchez lo marcan como prioritario.

10 La capitalidad

La sede del Consejo Consultivo de Andalucía se halla en el Palacio de Bibataubín de Granada. / GONZÁLEZ MOLERO

En abril de 2017, la posibilidad de que dos secciones de lo Penal quedaran instaladas en Málaga y Sevilla encendió las alarmas: Granada se movilizó para no perder –en parte, al menos– la capitalidad judicial de Andalucía, recogida en el estatuto. Se consiguió. Ahora, si se cumplen las promesas del PP y Cs –está recogido en el acuerdo firmado por ambas formaciones para investir a Juanma Moreno–, quedará suprimido uno de los órganos que tiene su sede para toda la autonomía en Granada: el Consejo Consultivo. El presidente de los populares, Sebastián Pérez, ya señaló en enero que la supresión no afectaría a la capitalidad judicial. Insiste en ello la parlamentaria Marifrán Carazo: «No es un paso atrás, no va a afectar a la capitalidad judicial de Granada, que es sede del TSJA». Coincide Mar Sánchez.