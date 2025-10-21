Granada ya aguarda el dictamen de Hacienda sobre el nuevo presupuesto

La capital nazarí se encuentra ya a la espera del dictamen de Hacienda sobre el nuevo presupuesto. El Ayuntamiento remitió este lunes el expediente al ... ministerio, un paso previo a su aprobación por el pleno municipal que se prevé efectuar a lo largo del próximo mes.

La concejala de Economía, Rosario Pallarés, ha confirmado este martes el envío de la documentación a Hacienda después de que el aplicativo se abriera el pasado viernes. La ciudad había pedido en los días previos que se iniciara el proceso lo antes posible con idea de que las cuentas puedan estar cerradas antes de diciembre y arrancar el año nuevo sin tener que prorrogar las actuales.

La edil se ha mostrado confiada en que no se produzcan grandes cambios en unas cuentas que, como ha avanzado en semanas anteriores, tendrá cifras record tanto de ingresos como de gastos y que asegura un superávit de unos 6,5 millones de euros. A petición de los grupos de la oposición, Pallarés ha apuntado que la partida de Cultura aumentará en torno a un 40% con respecto a lo aprobado para 2025 y ha indicado que también subirán los fondos vinculados a la concejalía de Derechos Sociales, especialmente la duplicación de la partida de Dependencia, que pasa de 20 a 40 millones de euros.

El envío pone en marcha la cuenta atrás para la aprobación de las cuentas. El siguiente paso es el dictamen de Hacienda, que debe dar luz verde al expediente. El año pasado ya lo hizo el ministerio, que ordenó cambios mínimos en un par de partidas de ingresos y el ajuste del superávit. Obtenido el visado, los grupos recibirán las cuentas, que serán vista en comisión como paso previo a su aprobación inicial por el pleno, algo que se espera que ocurra a lo largo de noviembre. En diciembre, previsiblemente antes de que concluya el año, será cuando el Consistorio dé luz verde definitiva a las partidas, que se activarán con el arranque del próximo ejercicio de 2026.