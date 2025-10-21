Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Granada ya aguarda el dictamen de Hacienda sobre el nuevo presupuesto

El Ayuntamiento remite el expediente al ministerio como paso previo a su aprobación

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 18:08

Comenta

La capital nazarí se encuentra ya a la espera del dictamen de Hacienda sobre el nuevo presupuesto. El Ayuntamiento remitió este lunes el expediente al ... ministerio, un paso previo a su aprobación por el pleno municipal que se prevé efectuar a lo largo del próximo mes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ayuda de hasta 1.600 euros que pueden solicitar los nacidos entre 1962 y 2002
  2. 2 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  3. 3 Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada
  4. 4 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  5. 5

    Aparecen dos maravedíes en la puerta del castillo de La Calahorra
  6. 6 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  7. 7 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  8. 8

    Detienen a un ladrón que tenía en vilo a vecinos del Albacín y se escondía en una cueva
  9. 9 La historia del granadino que vive en un antiguo monasterio alemán: «Aquí gano el doble y solo pago 300 euros»
  10. 10 Fallece el filósofo y catedrático de la UGR Juan Acero, un hombre «justo» y «bueno»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada ya aguarda el dictamen de Hacienda sobre el nuevo presupuesto

Granada ya aguarda el dictamen de Hacienda sobre el nuevo presupuesto