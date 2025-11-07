Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los actores Antonio Banderas y Richard Gere en Granada durante la gala de los Goya. JON NAZCA

Granada acogerá la gala de los Premios Carmen del Cine Andaluz en 2026

La junta de gobierno local aprueba este viernes el convenio de colaboración que permitirá traer los galardones a la ciudad

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

La capital nazarí volverá a ser en 2026 el epicentro de la fiesta del cine con la celebración de la gala de los premios Carmen, ... unos galardones que entrega la Academia de Cine de Andalucía para reconocer el buen hacer de los profesionales del sector audiovisual de la comunidad autónoma. La junta de gobierno local aprobará este viernes el convenio de colaboración que permitirá traer los galardones a Granada por primera vez en su historia.

