Granada acogerá la gala de los Premios Carmen del Cine Andaluz en 2026
La junta de gobierno local aprueba este viernes el convenio de colaboración que permitirá traer los galardones a la ciudad
Granada
Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:23
La capital nazarí volverá a ser en 2026 el epicentro de la fiesta del cine con la celebración de la gala de los premios Carmen, ... unos galardones que entrega la Academia de Cine de Andalucía para reconocer el buen hacer de los profesionales del sector audiovisual de la comunidad autónoma. La junta de gobierno local aprobará este viernes el convenio de colaboración que permitirá traer los galardones a Granada por primera vez en su historia.
La que se celebre en la ciudad de la Alhambra será la quinta edición de los premios, que ya estuvieron antes en Málaga, Almería, Huelva y Córdoba. Ahora tomará el testigo Granada en un momento clave para la ciudad, que está trabajando con fuerza para avanzar en sus aspiraciones de ser designada capital europea de la cultura en 2031.
La gala de los premios Carmen, que tendrá lugar a finales de enero de 2026, tomará el testigo de la ceremonia de los premios Goya, que colocó a la ciudad en el centro del panorama cinematográfica nacional hace menos de un año. Fue el pasado 8 de febrero cuando el Palacio de Congresos acogió una ceremonia que coronó a Carolina Yuste y Eduard Fernández como mejores actores protagonistas, a Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez como mejores directores y tuvo a Richard Gere como estrella internacional.
Los premios Carmen, por otra parte, respaldan la posición de Granada como una de las ciudades referentes del país en materia cinematográfica y afianzan también su papel protagonista en el ámbito cultural dentro de la escena andaluza, un liderazgo reconocible en campos como la literatura, la música, el teatro y, como refleja la designación para albergar los galardones de la industria andaluza, también el cine.
