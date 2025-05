Granada Acoge: «La Ley de Extranjería condena a la irregularidad a muchísimas personas»

Granada Acoge saluda siempre a cualquier persona que cruza la entrada de su sede. Este jueves no ha sido menos. «Bienvenidos a nuestra casa y ... vuestra casa también», se les escucha decir a Marina Carbonell, directora de la entidad social en Granada Acoge; y a Merche Etxeverria, vocal de la junta directiva, pero que se encuentra más cómoda con el hábito de voluntaria. Ambas son las encargadas de presentar la Memoria del año 2024 de Granada Acoge, con datos, ideas, personas, actividades y, también, la novedad para este año 2025, inquietudes y preocupaciones.

«En Granada todavía no se ha convocado el observatorio de los Discursos del Odio, que es muy importante»

Las últimas, los nubarrones que vienen por el horizonte, se refieren a la inmediata aprobación del nuevo Reglamento de Extranjería el próximo martes 20 de mayo. «El año 2024 ha sido un año desafiante marcado por cambios normativos que definen el futuro». Por esta razón, rechazan la idea de evolución y critican la persistencia de los argumentos. «Reivindicamos que el cambio no ha sido tal y que la nueva normativa deja muchos vacíos y gente desprotegida. Sobre todo a los solicitantes de protección de asilo internacional».

Hay que tener en cuenta, insistieron, en que el nuevo Reglamento de Extranjería entra en vigor la semana que viene, y les afecta de forma determinante.«Granada Acoge está especializada en extranjería y en atención al migrante». De esta manera, mantienen una postura crítica. «La propia Ley de Extranjería condena a la irregularidad a muchísimas personas».

También, además de la expectación por la aplicación de la nueva norma, lanzan una mirada fuera de las fronteras españolas. «De igual modo se ha aprobado el pacto europeo para las migraciones, que deja claros vacíos en la protección de Derechos Humanos». No están de cuerdo con sus contenidos. Por ello, «lo hemos denunciado».

Problemas y nubarrones a nivel nacional, extramuros en Europa y también dentro de casa, en Granada. «La actuación a nivel local está marcada porque no hay mejora». Por ejemplo las citas en La Palmita, la comisaría de la Policía Nacional en Granada, no funcionan, destacan. «Es imposible. Las colas son enormes. Son solicitantes y no pueden siquiera manifestarlo, es un bloqueo de derechos completo», sancionan la falta de competencia organizativa del Gobierno español en la ciudad.

Tampoco se escapa la administración municipal a sus críticas. Entienden que faltan recursos municipales y servicios sociales para tener accesos a las citas de emergencia. «Hay que esperar meses y esta situación genera mucha desprotección en un colectivo de personas en situación de extrema vulnerabilidad», razonan.

Hay cuestiones en la Memoria 2024 que sin embargo son positivas. Reman para casa y destacan las personas. «Todo le valor transformador del voluntariado, con el que se realizan múltiples acciones de sensibilización». Y también el de la propia sociedad granadina por su compromiso. «Se ha acercado para colaborar, para intentar informar y realizar acciones conjuntas», detallan.

El camino recorrido

El camino recorrido durante el año 2024 por Granada Acoge tiene resultados esperanzadores. 3.073 personas han sido atendidas y se han realizado acciones de todo tipo a todos los niveles. También se ha estudiado el contexto y la atmósfera del racismo en Granada desde la experiencia a pie de calle. Lo que detectan es una mutación. «Desgraciadamente, vemos la normalización de determinadas conductas racistas».

También realizan peticiones. Por ejemplo, cuentan que todavía no se ha convocado en Granada el Observatorio de los Discursos del Odio, «una herramienta que consideramos muy importante».