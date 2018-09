Granada acoge la entrega de los Premios Solidarios ONCE Andalucía

Centinelas de la ilusión. Un trabajo del día a día. La superación es lo importante. Inconformismo con la realidad. Hacemos de la evolución una revolución... cualquiera de estas frases podría titular el acto de entrega de los premios solidarios ONCE Andalucía.

Me he quedado con lo de la puerta, porque fue la protagonista del escenario al que subieron los distinguidos en las distintas categorías que, repartidos por toda nuestra Comunidad, realizan una labor encomiable para mejorar nuestra vida.

Y Granada fue protagonista a través de nuestra Universidad, por su proyecto UGR Solidaria en el que se trabaja en muchos campos, como destacó el director, Juan Carlos Maroto, y en el que se implica a la comunidad de estudiantes, algo en lo que también se afana la vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, Teresa Ortega, que también recogió el premio además de la técnica de voluntariado Ana Portillo. En la sala estaba el vicerrector Víctor Medina.

El acto comenzó con las palabras de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y cerró las intervenciones el alcalde, Francisco Cuenca. Ambos destacaron la magnífica labor de la ONCE que ha cumplido ya sus ochenta años de vida y su sensibilidad para dar una atención real a un amplísimo colectivo.

Acudieron el director general de Discapacidad de la Junta de Andalucía, Gonzalo Rivas, y la directora general de Equidad, María Isabel González. Y estaba también el portavoz del Gobierno Andaluz, Juan Carlos Blanco, que fue el encargado -por sorpresa- de presentar a otro de los premiados, Valentín García -y Sandoval por parte de madre, que es granadina-, por su campaña #yomecuro, y que emocionó con sus palabras a los asistentes, entre los que estaban Pilar Vergara y Carmen Beamonte, directoras de Estrategia y Antenas y de Informativos de Canal Sur Radio, además de Aurelio Cappa, responsable del centro territorial de Granada. Y acudió la madre del premiado, Cristina Sandoval ,y su novia, Cristina Cornejo, y tuvo palabras para el resto de la familia y para los amigos.

Otro medio de comunicación, la SER, también fue distinguido por su programa 'Espacio de Encuentro', con diez temporadas de recorrido, que dirige Miguel Ángel Doña, que estuvo acompañado de Pepe Belmonte y de Max Adams (creo que lo escuché bien) y que recordó a otra colaboradora, Pilar Kraan.

En la sala, la delegada del Gobierno en Granada, Sandra García; los también delegados, Higinio Almagro y Germán González; el presidente de la Diputación, José Entrena, y la diputada Olvido de la Rosa; la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud, Leticia de la Torre; el parlamentario Francisco Javier Aragón; además del portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, que acudió junto al parlamentario José Antonio Funes; el diputado provincial Raúl Fernández y los concejales Manuel Olivares, María del Mar Sánchez y Lorena Rodríguez. También estuvieron la concejala de Cultura, María de Leyva, y por parte del PP, Inma Puche y Raquel Fernández. Alguien se quedará fuera, seguro, porque la respuesta al encuentro fue mayoritaria. Estaban la presidenta de Fegradi, Marta Castillo; el responsable de la UGT, Juan Francisco Martín; el director de IDEAL, Eduardo Peralta; Manuel Molinero, de ACIME y el director de la Cadena Ser en Granada, Adolfo Machado, y Francisco Anguita.

La gala fue presentada por Laura Ferrer y Pati Bonet, que charlaron con Isabel Viruet y Patricia Sanz, presidenta y vicepresidenta segunda de la ONCE en Andalucía, felices, imagino, del desarrollo de la jornada -buen trabajo de equipo- al igual que Cristóbal Martínez, delegado territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla; el delegado de zona en Granada, Alberto Morillas, y la consejera territorial, Rosario Mercedes López.

Más premios fueron los de la empresa almeriense Navarro Pasarela, dirigida por Rosalía Navarro -le acompañaban sus padres José y Rosalía y su marido, Francisco Aguilera-, impulsora del proyecto 'Micropasarela Solidaria', que organiza un desfile en el que los niños y niñas -su hija Rosalía le dio la idea- 'mini modelos de excepción' tienen algún tipo de discapacidad. Por cierto que Rosalía llevó una original falda diseñada para el momento con el logo de la ONCE.

En la modalidad de Institución, Organización, Entidad Social y oenegés, este año se distinguió a la Fundación Márgenes y Vínculos por su entregada labor al acogimiento de menores, en las provincias de Cádiz y Sevilla, facilitando que quienes lo necesitan puedan crecer en un ambiente familiar de cuidado y afecto. Su presidente, Francisco Javier Mena, agradeció la distinción.

Una bonita fiesta para alegrar un día que, desgraciadamente, no pudo ser completamente feliz. Y un homenaje, que no se me olvida, a los vendedores y vendedoras del cupón de la ONCE.