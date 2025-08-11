Granada abre plazo para solicitar 900 plazas ofertadas para talleres de envejecimiento activo «Tratamos de satisfacer las reivindicaciones de nuestros mayores, este año dispondrán de 900 plazas aproximadamente», ha señalado la concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, Amparo Arrabal.

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Concejalía de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, tiene abierto el plazo de solicitud para participar en los Talleres de Envejecimiento Activo, una iniciativa dirigida a personas mayores de 60 años o pensionistas a partir de 55, empadronadas en el municipio. El período de inscripción permanece abierto del 31 de julio al 12 de septiembre.

Así lo han informado en un comunicado en el que han precisado que para el curso 2025-2026, se han incorporado cuatro talleres de copla, una reivindicación de los mayores, y dos más de flamenco, que es una de las actividades más demandadas por este colectivo. Esto supone alrededor de 150 plazas más respecto al año anterior.

Estos talleres forman parte de la programación sociocultural del Ayuntamiento para este colectivo y tienen como objetivo favorecer la integración, la participación activa y el bienestar integral de las personas mayores, ofreciéndoles un espacio para mantenerse activos, saludables y conectados con su entorno.

Asimismo, ya pueden solicitarse a través de la web municipal los siete senderos que podrán realizarse en el siguiente curso, con destinos como la Ruta del Agua, Jerez del Marquesado-La Tizna, el Barranco de Poqueira en la Alpujarra u Órgiva-Caratunas-Soportujar, entre otros.

Arrabal ha recordado que ya se ha abierto la Oficina de Atención a Personas Mayores que ofrece información y asesoramiento sobre los recursos municipales disponibles para este colectivo, así como sobre las actividades culturales, sociales y de ocio que se organizan desde el Ayuntamiento. Además es la nueva sede del Consejo de Personas Mayores.

Calidad de vida

La concejala de Mayores ha destacado que «los talleres no solo son actividades de ocio, sino una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida, reforzar los vínculos sociales y prevenir situaciones de aislamiento o dependencia» y ha añadido que «nuestros mayores son un pilar fundamental de la sociedad granadina, y merecen iniciativas que reconozcan su experiencia y les permitan seguir aportando activamente a la comunidad».

El programa incluye una amplia variedad de propuestas, desde talleres culturales y artísticos, hasta actividades físicas, tecnológicas, cognitivas y de desarrollo personal, todas ellas diseñadas «para adaptarse a los intereses y capacidades del colectivo».

Además, se reserva un 10% de plazas para personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%, en línea con el compromiso municipal con la inclusión. Las personas interesadas pueden presentar su solicitud de forma telemática a través de la web municipal, www.granada.org/programaenvejecimientoactivo, o bien presencialmente a través del Registro Municipal con cita previa.

También está disponible el servicio de atención telefónica en los números 958 079 985 y 958 079 967, así como atención presencial en la Oficina del Mayor --calle Palencia, 18-- los martes y miércoles de 11.00 a 12.00 horas.

La concejala ha resaltado la importancia de contar con un espacio de estas características, «queremos que las personas mayores sepan que aquí tienen un lugar donde se les escucha, se les informa y se les acompaña». Esta oficina se puso en marcha hace unos meses precisamente «para dar respuesta a sus necesidades de una forma cercana y personalizada», ha afirmado.

Además, Arrabal ha invitado a todas las personas mayores de la ciudad a participar durante los meses de verano, todos los sábados de 20.00 a 23.00 horas en el Paseo del Violón en el programa 'Mayores al Baile'.

«Queremos que nuestros mayores sigan siendo protagonistas de su propio bienestar. Apostar por un envejecimiento activo es apostar por una ciudad más justa, inclusiva y humana», ha concluido la concejala responsable de dicha área.

