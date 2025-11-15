Granada, 270 años después del gran terremoto

Jorge Pastor Granada Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:40 Comenta Compartir

Fue a las 9.50 horas del 1 de noviembre de 1755. La Catedral de Granada estaba llena de devotos para celebrar el Día de Todos los Santos. También otras iglesias de la provincia. De repente, en el momento de la consagración, cuando el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, el suelo tembló con extraordinaria virulencia.La gente salió despavorida del templo con la mala suerte de que, al parecer, una piedra desprendida de una bóveda cayó encima de una niña y la mató. Eso es lo que cuentan las crónicas de la época, aunque lo cierto es que nunca se pudo confirmar que se produjera ese fallecimiento. De hecho, no hay constancia de que hubiera ninguna víctima mortal en todo Granada.

En efecto, aquello fue un terremoto. Pero no fue un 'meneo' menor. Tuvo la consideración de megaterremoto y no se produjo en el subsuelo de Granada, a Dios gracias, sino a más de ochocientos kilómetros de distancia, al suroeste del Cabo de San Vicente, en pleno océano Atlántico. El epicentro se localizó en la fractura tectónica de las Azores-Gibraltar, una de las más activas por el choque de las placas continentales de Europa y África.

Ampliar Lisboa fue totalmente reconstruidA tras el megaterremoto que se produjo ante sus costas en 1755. IDEAL

Estábamos a mitad del siglo XVIII y, lógicamente, no existían los sistemas de medición actuales, pero los expertos estiman que fue de una magnitud superior a ocho. Las consecuencias fueron letales: los derrumbes y los tsunamis se llevaron por delante la vida de unas cien mil personas, cinco mil de ellas en España –Cádiz entera resultó asolada por tres olas gigantescas–.

En Granada se sintió. Y mucho. El tema ha sido estudiado con detalle por José Manuel Rodríguez Domingo, profesor del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Su investigación aparece en un boletín del Centro de Estudios Pedro Suárez. «Todo ocurrió entre las 9,50 y las 10.00 horas de aquel 1 de noviembre, una duración que se fue acortando conforme se avanzaba hacia el Este en el mapa», explica. «Aunque en Granada –aclara– fueron esos diez minutos entre el sismo principal y las sacudidas posteriores; hay constancia de réplicas hasta veinte días después».

Han pasado ya dos siglos y medio y prácticamente no quedan secuelas de aquello, aunque sufrieron daños multitud de edificios con gran valor patrimonial de la provincia. Se tiene constancia porque los municipios elevaron informes a Madrid para cuantificar los daños y solicitar ayudas estatales que permitieran la reconstrucción. En aquel momento gobernaba Fernando VII y se vivía una situación de relativa estabilidad en Granada, que subsistía de la industria de la seda. También se estaba efectuando el catastro del Marqués de la Ensenada, que permitía saber cuál era la riqueza de un territorio para la imposición de un sistema fiscal ajustado a la riqueza de cada zona.

La única 'cicatriz'

Según Rodríguez Domingo, la única cicatriz que subsiste del gran sismo de Lisboa se halla en una de las capillas de la Catedral de Guadix, la del Sagrado Corazón. Unas grietas que aún no se han reparado. En la capital hubo desperfectos en la parroquia del Salvador y en la torreta y el reloj del Palacio de la Chancillería que, al parecer, ya se encontraban en mal estado. Se vinieron abajo y hubo que volver a levantarlas. Hubo afectaciones en otros puntos. El agua de las fuentes se proyectaba de una forma dispar.

Fuera de la ciudad de Granada, las mayores heridas las sufrieron las torres de las colegiatas de Motril y de Baza, que también hubo que rehacerlas. En Güevéjar se abrió una hendidura enorme de una legua de longitud que circunvaló el pueblo. Esta localidad también se vio muy afectada por el seísmo de Alhama de 1884. Hasta el punto de que se llevó a cabo un desplazamiento del núcleo poblacional.

Ampliar Dibujo para la reconstrucción de la torre de la Colegiata de Baza tras el terremoto de 1755. IDEAL

El Terremoto de Lisboa, que fue el inicio de la sismología, generó importantes disputas.Por una parte, los que defendían que la catástrofe era de origen natural y tenía que ser abordada desde la ciencia. A pesar de ello, los gobiernos no valoraron cambios en las normativas constructivas ni en fortalecer las cimentaciones de las nuevas edificaciones.

Y por otra parte encontramos los que opinaban que se trataba de un castigo divino por los males de la humanidad. Tanto es así que inicialmente se convocaban oficios religiosos todos los días, y con el paso del tiempo quedó la tradición de institucionalizarlos todos los 1 de noviembre. Un de bate apasionante.

