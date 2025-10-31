Granada 2031 suma un activo más con el Ingenio San Juan

La candidatura de Granada para ser capital europea de la cultura en 2031 cuenta desde ahora con un activo más, el Ingenio San Juan. La ... junta de gobierno local aprobó ayer el expediente para la compra de las históricas instalaciones, las primeras del país dedicadas a la transformación de la remolacha en azúcar, que tendrán en el futuro un uso cultural.

La operación había sido anunciada por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo hace un año, cuando manifestó su interés por hacerse con las únicas dependencias vinculadas a La Azucarera que no habían sido adquiridas por la Universidad de Granada. Construidas en 1882, las dos naves eran propiedad del Fondo de Garantía Social, una entidad vinculada al Ministerio de Trabajo que se hizo con ellas y otras propiedades en 1984 cuando quebró la anterior propietaria.

Después de meses de negociación y de complejos trámites, según confirman desde la concejalía de Cultura, el Ayuntamiento finalmente ha podido cerrar la compra por un precio que ronda los 120.000 euros de inversión. El mal estado de las instalaciones, sin embargo, hará obligatorio que el Consistorio tenga que destinar más fondos. Como apuntan las mismas fuentes, la administración local dedicará algo más de 800.000 euros a la conservación de las dos naves, que presenta deficiencias en muros y cubiertas y que requiere de mejoras en los cerramientos para aumentar la protección.

De acuerdo a los responsables del área, los fondos ya están preparados. Se movilizaron el mes pasado, cuando se aprobó dirigir una partida del Plan de Sostenibilidad Turístico que anteriormente estaba destinada a un proyecto, la recuperación de la acequia de Aynadamar y la apertura de una ruta peatonal junto a la red, que no se pudo ejecutar por problemas administrativos con los propietarios de terrenos del entorno.

El objetivo del equipo de gobierno con la adquisición es que las instalaciones tengan un uso cultural vinculado al proyecto de Granada 2031, aunque la naturaleza exacta está aún por definir. Así lo asegura, en declaraciones a IDEAL, el edil de Cultura, Juan Ramón Ferreira, quien recalca que «en el Ayuntamiento tenemos totalmente claro que el Ingenio San Juan tiene que tener una actividad cultural ligada a la candidatura, de manera que esté entre las cosas que queden de Granada 2031 con independencia del resultado y la evolución que se vaya teniendo».

Casi 150 años de historia

Con la adquisición del Ingenio San Juan, la ciudad recupera uno de los inmuebles más relevantes vinculados a la actividad azucarera granadina y un edificio sin el que es imposible explicar la economía urbana de la capital nazarí de los últimos 150 años.

Su construcción está vinculada al farmacéutico Juan López Rubio, uno de los responsables de la apertura de la Gran Vía. El promotor, que previamente había hecho una serie de ensayos para promover la transformación de remolacha en azúcar, ubicó la industria junto a las vías del tren y la acequia Gorda, lo que garantizaba la generación y el transporte del producto.

En 1904, apenas dos décadas después de su creación, fue adquirida por el Estado antes de pasar a manos de Azucarera de San Isidro, uno de los gigantes del sector en la provincia, en los años 20. En los 50 sufrió un incendio del que se recuperaron las dependencias. En 1984, sin embargo, con la clausura de la azucarera, fue traspasada de nuevo al Fogasa como parte de los movimientos para resolver las deudas con los trabajadores que mantenía la empresa propietaria.