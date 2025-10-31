Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ingenio San Juan, en una imagen reciente. PEPE MARIN

Granada 2031 suma un activo más con el Ingenio San Juan

El Ayuntamiento aprueba la adquisición de las dos naves, que tendrán un uso cultural una vez que se rehabiliten

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:32

La candidatura de Granada para ser capital europea de la cultura en 2031 cuenta desde ahora con un activo más, el Ingenio San Juan. La ... junta de gobierno local aprobó ayer el expediente para la compra de las históricas instalaciones, las primeras del país dedicadas a la transformación de la remolacha en azúcar, que tendrán en el futuro un uso cultural.

