Granada 2031, la candidatura entra en la leyenda

El dron sobrevuela la Alhambra con su díptero zumbido mientras debajo de la máquina cientos de personas congregadas en la rampa que da acceso a ... la Puerta de la Justicia sonríen, aplauden, participan y, sobre todo, siguen las instrucciones del director de cine granadino Manuel Sicilia. Junto a él, la alcaldesa Marifrán Granada y parte de su nutrido equipo municipal.

El objetivo es crear un contenido para la historia. Algo más que un recuerdo. Un hecho participativo de toda la ciudadanía que sirva a la vez de foto de familia del corto 'Elvira y el tesoro' y de escena final de este cortometraje de dibujos animados que Granada proyectará a los doce expertos que deben decidir si Granada será Capital Europea de la Cultura en 2031.

Es entonces la primera gran cita de Granada 2031 para que la candidatura entre en la leyenda. Es también esta reunión el acto central de las actividades del Día del Patrimonio para mostrar al mundo «el sueño compartido de Granada por ser Capital Europea de la Cultura en 2031».

Así es. El vídeo grabado este domingo pretende convertirse en la imagen histórica de la candidatura Granada 2031. No llega en mal momento, ya que estamos en vísperas de las semanas clave ya de la cuenta atrás para la presentación de la candidatura.

Ariel C. Rojas

La mano y la llave

Todo ha comenzado este domingo, a las 12.30 horas, cuando desde Plaza Nueva ha partido una expedición con el nombre de 'La mano y en la llave' a la que estaban invitados todos los granadinos, convirtiéndose para la ocasión en 'personajes' de las leyendas de Washington Irving.

La alcaldesa, Marifran Carazo, explicaba la actividad. «Se recorre juntos el camino hacia la Puerta de la Justicia, símbolo de nuestra candidatura, donde grabaremos ese gran vídeo conjunto». De igual forma, la presencia de cientos de granadinos y granadinas reafirma el compromiso de toda la ciudad con la Capitalidad Europea de la Cultura Granada.

Ya en la Puerta de la Justicia, la alcaldesa tomó la palabra para agradecer la presencia de tantos granadinos y granadinas. «Habéis aceptado el reto de sumaros a este momento que es histórico, único, en el que queríamos contar también con la ciudad, con las personas que quisieran participar».

«Un momento -ha remarcadao Marifrán Carazo-, en el que venimos a empujar simbólicamente y físicamente, a apoyar como hacemos desde el primer minuto esa aspiración que tiene el conjunto de la ciudad, que sentimos como propia, que es converrtirnos en Caiotal CUltriual de Europa en 2031».

Plataforma de voluntarios

«Lo hacemos también el día que anunciamos que la candidatura va a avanzar de la mano de la plataforma de voluntarios, porque nos van a ayudar a empujar desde hoy este proyecto. Gracias a todas las entidades y colectivos y asoicaiciones que forma parte de la plataforma de voluntarios. Hoy la candidatura cuent acon mÁs ayuda y está más arropada», ha añadido.

«En el día de hoy queremos seguir construyendo la candidatura, seguir tejiendo una forma de presentació a través del corto de Manuel Sicilia. Un corto en el que hoy vamos a ser todos protagonistas, vamos a ser como Elvira que quiere empujar y mejorar su ciudad».

En este momento, se h aformado el acto de adhesión del Cuerpo de Voluntarios de Granada 2031, un acto emotivo que se ha saludado con aplausos por el público congregado. La presidenta, al tomar la palabra, ha manifestado que la ciudad vive un momento único. «Un momento en que toda la ciudad empuja en la misma dirección. Un momento en el que aprendemos enseguida que cuando la gente se une pasan cosas increíbles».

Respecto a la candidatura, expresó que «es algo único que nace de la gente, del talento y de las ganas», porque, razonó, «esta ciudad tiene futuro». De la propia plataforma de voluntariado Granada 2031 refirió su objetivo. «No es solo un gesto simbólico sino también un compromiso». Y pidió a la gente congregada que continue con el esfuerzo. «Sigamos empujando. En Granada lo imposible todos juntos lo hacemos posible».