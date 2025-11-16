Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los granadinos congregados en la Puerta de la Justicia miran hacia el dron que sobrevuela la Alhambra para la foto de familia.

Los granadinos congregados en la Puerta de la Justicia miran hacia el dron que sobrevuela la Alhambra para la foto de familia. Ariel C. Rojas

Granada 2031, la candidatura entra en la leyenda

Cientos de personas participan en la Puerta de la Justicia en la foto de familia del corto 'Elvira y el tesoro', que servirá también para la escena final

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:07

El dron sobrevuela la Alhambra con su díptero zumbido mientras debajo de la máquina cientos de personas congregadas en la rampa que da acceso a ... la Puerta de la Justicia sonríen, aplauden, participan y, sobre todo, siguen las instrucciones del director de cine granadino Manuel Sicilia. Junto a él, la alcaldesa Marifrán Granada y parte de su nutrido equipo municipal.

