Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida

Gran obra a la vista en la Circunvalación de Granada. El Ministerio de Transportes ha anunciado este jueves la aprobación del expediente de información pública ... y definitivamente el proyecto de trazado para mejorar la circulación y la seguridad vial en los enlaces 6 y 7 en la citada vía. El tramo objeto de mejora sobre el que se va a actuar discurre por los términos municipales de Maracena, Peligros, Pulianas y Granada.

Transportes continúa ahora con la redacción del proyecto de construcción para su aprobación definitiva; donde se define la actuación con el grado de detalle necesario para su construcción y explotación.

El objetivo del proyecto de construcción será definir las obras necesarias para la mejora de la seguridad vial en los enlaces 6 y 7 de la autovía GR-30, circunvalación de Granada. El presupuesto estimado de las obras es de 6 millones de euros, IVA incluido.

Primera actuación Nuevo carril

Se construirá en la calzada derecha de la GR-30, sentido Motril, entre los enlaces 5 y 6.

Segunda actuación Reordenación de ramales

En la salida e incorporación de la calzada sentido Motril en el Enlace 6, así como de las conexiones con el ramal bidireccional del enlace y la vía de servicio. Esto conlleva la implantación de una glorieta de nueva planta (Glorieta 1) que resolverá las conexiones entre los ramales de salida (Ramal 1), de incorporación (Ramal 2), el ramal bidireccional que da acceso al Polígono de Asegra cruzando la autovía mediante un paso superior (Ramal 3), y las vías de servicio entre los enlaces 5 y 6 (Vía de Servicio 1), además de los enlaces 6 y 7 (Vía de Servicio 2).

Eliminación de una salida

Se trata de la salida directa hacia las urbanizaciones adyacentes (hacia C/ Las Amapolas) en la glorieta hipodrómica (ovalada) del Enlace 7 de la autovía GR-30. Adicionalmente, se instalarán reductores de velocidad tipo «lomo de asno» en los tramos rectos de la actual glorieta, que permitirán la reducción de la velocidad de los vehículos en el enlace favoreciendo la incorporación al mismo y su seguridad vial.