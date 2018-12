Gracias a la labor de equipo

No sé cómo lo consiguen, pero es casi una norma que las grandes fiestas en nuestra Base Aérea se celebren siempre con la complicidad del buen tiempo. No, no es porque tengan los datos meteorológicos porque la celebración de la Patrona no depende de las previsiones sino de la fecha: diez de diciembre, festividad de la Virgen de Loreto. Y no se puede cambiar.

Y ese día fue ayer, y lució un espléndido sol que sirvió de marco a la tradicional entrega de reconocimientos y distinciones destinados «al personal que por su labor diaria se ha hecho acreedor de tan significativo y valorado galardón».

El que recibían José Caballero, Antonio Manuel Martín, Miguel Ángel Gaitán, José Gambin y Francisco Javier Navarro, placas de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, mientras que la Cruz la recibían Javier López, Román Ignacio Tejada y Javier José Tejada.

La constancia en el servicio también tenía su premio; cruz de plata para Alejandro Moreno y Juan Carlos Núñez; y de bronce para José Javier García, Juan José Rodríguez, José Antonio Salvador, Samuel Ruano, Ulpiano Jesús Macías y Luis Manuel Cobos, además de Gabriel Arcángel Maldonado, Gustavo Sánchez, Ezequiel Manuel Alabarce, Francisco José Lacal, Salvador Lopera y José Ignacio Castro.

Eran algunos de los protagonistas de la jornada, al igual que quienes recibían la Cruz del Mérito Aeronáutico con Distintivo Blanco, que recaían en Lorenzo Rebollo, Luis Antelo, Bartolomé Segui, Iván Piñar, Daniel Pérez, José Luis Ruiz, Javier González, Iván Ferreira, Armando Santos, Concepción del Rocío Martínez; y un momento muy especial cuando María Martínez recogía su cruz de manos de su padre, el teniente Serafín Martínez. A uno y a otra les vi realmente emocionados por vivir ese instante que, como otros muchos de la jornada emocionaron a las autoridades, civiles y militares que acudieron al acto y a las familias que arroparon también la celebración.

Me faltan otros dos reconocimientos, como el que recibían María Dolores Fernández, como civil, y la mención honorífica que recaía en Juan Carlos Reinoso.

Todo ello con un ceremonial, siempre igual, siempre distinto, en el que se rindió homenaje a los caídos, se interpretó el himno de Aviación y resonaron las palabras del coronel jefe de la Base, Luis García-Almenta, que desgranó algunos de los logros conseguidos en estos últimos meses, como los de la Escuela de Helicópteros donde e 2018 se han formado en sesenta y dos alumnos, tanto de Tierra, como de la Armada, la Guardia Civil, el propio Ejército del Aire y hasta dos alumnos de la Fuerza Aérea Argentina.

Aunque de lo que más orgullo presumía el coronel jefe era de los más de 150 días en los que el Ala 78 ha contribuido en el auxilio de aeronaves y las labores humanitarias de rescate «para beneficio de la sociedad española», con una estrecha relación con los servicios de emergencia 112 y 061.

Escuchaban estas palabras representantes de la familia militar y de la sociedad civil, una relación esta ultima muy activa a través de actividades con colectivos diversos, promoción de conciertos y exposiciones y muchas más cosas de las que dan fe, no sólo la capital, Granada, sino también los cinco municipios que albergan el territorio de la Base, caso de Gabias, Armilla, Ogíjares, Churriana y Alhendín. Localidades que se benefician de proyectos como el Circuito Deportivo y Paseo Temático de la Aviación en el perímetro exterior de la Base, así como la rehabilitación del conjunto histórico. Por cierto, con los alcaldes de estas tres últimas poblaciones, Francisco Plata, Antonio Narváez y Francisco Rodríguez, estuve charlando.

No faltó al acto el teniente general jefe del Madoc, José Carrasco, al que hacía tiempo no saludaba y que, como máxima autoridad presente, dirigió unas palabras tras el acto y previo al tradicional brindis por el Rey, ante la presencia de grupos como Los Volantones o las propias Damas de Loreto, con María Luisa Poole como máxima responsable.

Fue un acto entrañable, gracias a la estupenda labor del equipo de la Base -al que el coronel jefe dedicó muy bonitas palabras- en el que hubo aplausos para la Patrulla Aspa, una gran embajadora de nuestra Base que participa, no sólo en festivales nacionales sino también más allá de nuestras fronteras.