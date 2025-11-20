Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

I Jornadas de seguridad en monumentos patrimoniales. Ideal

«En los Goya llegamos a ver quién trabajaba en los negocios de la zona y qué comida iba a entrar»

Las I Jornadas de seguridad en monumentos patrimoniales abordaron ayer los grandes eventos organizados en la ciudad y cómo mejorar la prevención

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:37

Granada está preparada para organizar grandes eventos, ya lo ha demostrado. El desfile de las Fuerzas Armadas, la cumbre europea y los Premios Goya se ... desarrollaron sin incidentes, pero no fue por casualidad. Detrás de ellos se escondía un minucioso plan de seguridad que ayer fue recordado durante las I Jornadas internacionales de seguridad en monumentos patrimoniales, celebradas en la sala de conferencias del Palacio de Carlos V. Desde el pasado día 18 hasta hoy han tenido lugar varias mesas redondas. Una de ellas, que estuvo ayer moderada por el director de IDEAL, Quico Chirino, abarcó la coordinación en la protección de monumentos patrimoniales.

