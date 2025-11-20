«En los Goya llegamos a ver quién trabajaba en los negocios de la zona y qué comida iba a entrar»

Granada está preparada para organizar grandes eventos, ya lo ha demostrado. El desfile de las Fuerzas Armadas, la cumbre europea y los Premios Goya se ... desarrollaron sin incidentes, pero no fue por casualidad. Detrás de ellos se escondía un minucioso plan de seguridad que ayer fue recordado durante las I Jornadas internacionales de seguridad en monumentos patrimoniales, celebradas en la sala de conferencias del Palacio de Carlos V. Desde el pasado día 18 hasta hoy han tenido lugar varias mesas redondas. Una de ellas, que estuvo ayer moderada por el director de IDEAL, Quico Chirino, abarcó la coordinación en la protección de monumentos patrimoniales.

El primer ponente de esta mesa fue Juan Varga Aldana, exjefe de la Unidad especial de intervención de la Guardia Civil (UEI), que explicó el funcionamiento de este sector del cuerpo y del resto de unidades policiales tácticas de intervención en España. «Si alguna vez se encuentran como rehenes en un secuestro, que sepan que hay unas personas que están preparadas para intentar que acabe bien», explicó.

A continuación tomó la palabra Rafael Rodríguez Pérez, jefe provincial en funciones de la Policía Nacional en Granada, que expuso cómo es la respuesta operativa ante incidentes críticos en monumentos patrimoniales, teniendo en cuenta que la capital ha acogido en los últimos tiempos tres grandes eventos. «La seguridad nunca es total, es un camino de utopía al que caminar y siempre hay algo que se puede mejorar», indicó. Sin embargo, siempre buscan «la seguridad 360, cubrir la cota de aire, tierra y subsuelo». «Estudiamos el terreno, dónde se van a alojar las personalidades y dónde se va a desarrollar el evento. Intentamos concentrar los hoteles cerca y trabajamos en colaboración con Madrid», recordó.

El jefe provincial explicó cómo se perimetró en estos casos la ciudad y se combinó el control más absoluto con el día a día de la ciudad. «Se cerraron parkings y se estudió qué coches ya estaban antes aparcados. Llegamos a ver quién trabajaba en los negocios de la zona y controlamos la comida que iba a entrar. Tenemos que filtrar todo hasta tener la certeza absoluta de que no va a pasar nada. En los Goya, por ejemplo, la comida vino escoltada desde Sevilla», indicó.

En cuanto a la cumbre europea, Rafael Rodríguez recordó que la preparación del evento comenzó un año antes. Al contar con la presencia de Zelenski, cualquier precaución era poca. «Podía ser objetivo de un atentado y todo fue aún más meticuloso, el riesgo era real», recalcó. En la Alhambra se buscó un punto de altura para establecer un círculo de riesgo alrededor del monumento, aunque la ciudad «estaba blindada». «Fue muy completo el trabajo previo de los grupos de Información», admitió. El tercer gran evento, los Goya, ya les pilló acostumbrados a una actividad frenética. «Teníamos engrasado el mecanismo y solo tuvimos que aplicarlo», manifestó.

Seguridad en la Alhambra

El acto contó igualmente con la presencia de Ernesto Valdés Lías, jefe de Seguridad de Securitas Seguridad España, que habló sobre cómo proteger «lo que más valoramos sin impedir que la gente lo disfrute». «En la Alhambra tenemos un sistema de seguridad bastante amplio y en eventos importantes se refuerza», apuntó.

Guillermo Sáenz Escardó, director comercial de Loomis España, empresa que proporciona servicios como el transporte de dinero, charló sobre digitalización, trazabilidad y prevención de riesgo económico. «Recuerdo cuando transportamos gran parte de los tesoros que hay en Andalucía pertenecientes a cofradías a una reunión en Roma. Se hizo con transportes especiales para cuidar las obras de arte», insistió.

Por último, Rafael Perez García, exdirector general de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Sevilla, recordó que al año se organizan allí unos 3.500 eventos. «La convivencia entre ciudad y seguridad es muy complicada, así que articulamos organismos de coordinación para que todos los intervinientes habláramos el mismo lenguaje», concluyó. En este punto, mencionó, por ejemplo, la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio en la Catedral de Sevilla, un evento que supuso todo un desafío en materia de seguridad.