Del gol al jaque mate: los juegos clásicos triunfan en Fuentenueva

Sara Bárcena Hernández Granada Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:46 | Actualizado 23:53h. Comenta Compartir

Cada día, a las doce, la música suena y todos los alumnos de Primaria del colegio Fuentenueva, en Granada capital, abandonan las aulas. Es la hora del recreo, el largo, el que dura media hora. Algunos salen disparados al patio; otros, se lo toman con más calma. Es un momento que merece ser saboreado con gusto, especialmente teniendo en cuenta la vorágine en la que se transforma el patio en cuestión de segundos.

Los más calmados disfrutan de la merienda antes de refugiarse en el 'Banco lector' y tirarse al suelo a leer o pintar en grupo. «Voy a hacer a los demonios. Me gustan más, son más monos», anuncia una niña. La biblioteca tiene demanda, pero el rey del recreo sigue siendo el patio, amplísimo. Un grupo de niñas hace fila para jugar a la rayuela, pintada en el suelo. Mientras tanto, en el centro, en unas mesas de picnic, los más pequeños, los de 6 y 7 años, se centran en el parchís y la oca.

Pero lo más curioso del recreo del CEIP Fuentenueva es el aula de jaque. «Me gusta el ajedrez porque si gano me pongo contenta y si pierdo pues me alegro por mi amiga que ha ganado», explica Miranda, de tercero de Primaria. «Pero otros días preferimos jugar al parchís o a las familias. Miranda es la hermana mayor», puntualiza su compañera Violeta. Les gusta la variedad.

Foco de conflicto

A Bea y Mara, de sexto, no tanto. «Nos enseñaron a jugar en un taller de jaque, el ajedrez nos gusta un poco, pero preferimos el fútbol, solo que hoy no nos toca, nos toca los miércoles», comparten. Porque sí, también hay fútbol. «No podemos prohibirles eso, pero como generaba mucho conflicto decidimos fomentar juegos de toda la vida y también el baloncesto y el tenis de mesa», cuenta la jefa de Estudios, Cristina Martínez.

«Ahora, ya no tienen tiempo para aburrirse, juegan para pasarlo bien, no para ganar. Los conflictos se han reducido muchísimo»

Han creado un calendario y cada día un curso practica un deporte. Según ella, «ahora, ya no tienen tiempo para aburrirse, juegan para pasarlo bien, no para ganar. Los conflictos se han reducido muchísimo». A simple vista, no se ve alumno descontento o solo. En el colegio Fuentenueva, todos entienden que todos tienen derecho a jugar a lo que quieran y saben que, al día siguiente, descubrirán su nuevo sitio en el recreo.

Temas

Educación

Reporta un error