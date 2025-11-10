El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO

Se trata de la carretera básica para la movilidad del área metropolitana de Granada y su capital. La Circunvalación atraviesa zonas densamente pobladas con numerosos ... accesos y soporta un tráfico considerable cada día a lo largo de sus 27 kilómetros. Por ello, el Ministerio de Transportes ha licitado un contrato de servicios para la redacción del estudio previo de mejoras para esta autovía.

1.186.477 euros (IVA incluido) es el montante destinado para un análisis que tiene como objetivo actuaciones de mejora para «optimizar la funcionalidad y seguridad de esta infraestructura clave para la ciudad andaluza», según reconoce el propio Ministerio.

Así las cosas, el objeto del estudio previo licitado contempla la probable evolución de la Gr-30 con la planificación existente, tales como desarrollos urbanísticos autorizados, proyectos en redacción, entre otros.

Las actuaciones probables

Asimismo, se analizarán las posibles alternativas de mejora, tales como ampliaciones de capacidad; reordenación de accesos; remodelación de enlaces o ejecución de nuevas conexiones; implantación de carriles BUS-VAO; o una combinación de las anteriores opciones.

El estudio ha de contener en este sentido el diagnóstico del estado actual de la vía, considerando geometría, tráfico, seguridad y cumplimiento normativo. También la caracterización física, urbanística y ambiental del entorno, incluyendo aspectos topográficos, geológicos, hidrológicos, espacios protegidos, fauna y patrimonio cultural.

Alternativas

Se contempla la coordinación con otras administraciones y la revisión de planes e iniciativas concurrentes, y el estudio de tráfico para «evaluar el impacto de distintas alternativas sobre el nivel de servicio de la GR-30».

Asimismo el diseño de posibles alternativas y la estimación de costes de construcción, expropiaciones y mantenimiento, al igual que el análisis «multicriterio de viabilidad económica, funcional, territorial y ambiental».