El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO

Transportes licita por 1,2 millones de euros el estudio previo para remodelar la GR-30

Carlos Balboa

Carlos Balboa

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:09

Se trata de la carretera básica para la movilidad del área metropolitana de Granada y su capital. La Circunvalación atraviesa zonas densamente pobladas con numerosos ... accesos y soporta un tráfico considerable cada día a lo largo de sus 27 kilómetros. Por ello, el Ministerio de Transportes ha licitado un contrato de servicios para la redacción del estudio previo de mejoras para esta autovía.

