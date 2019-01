El gobierno municipal presenta a los grupos un presupuesto ajustado al aumento de la recaudación de 2018 El concejal de Economía, Baldomero Oliver. El edil de Economía anuncia que hará hoy una «oferta que no podrán rechazar» a los grupos de la oposición, tras haber cosechado ayer la negativa ante el nuevo documento M. V. C. GRANADA Miércoles, 23 enero 2019, 01:15

El equipo de gobierno municipal presentó ayer un nuevo documento del presupuesto para 2019 ajustado a la recaudación efectiva del año pasado. El concejal de Economía, Baldomero Oliver, reunió a los portavoces de los grupos municipales y al resto de miembros de la comisión de Economía para repasar el nuevo documento, que es el mismo presupuesto «rehecho». Las principales novedades radican en que las nuevas cuentas arrojan un superávit de 690.00 euros, frente a los 10.000 del primer documento presentado a los grupos.

En esa reunión de ayer, los grupos ya avanzaron su negativa a aprobar las cuentas, con los cambios introducidos. «Pero la ciudad necesita unos presupuestos, hay que ajustar la subida salarial de los funcionarios, la amortización de préstamos...», enumera Oliver. El edil avanza que hoy hará una «propuesta que no podrán rechazar» a los grupos de la oposición para ver si así obtiene los apoyos necesarios. Su intención es convocar un pleno extraordinario la semana que viene para aprobar las cuentas.

«Hemos actualizado el documento con la recaudación real que hemos tenido en este 2018, que supone un incremento en los ingresos por ICIO (el impuesto a las nuevas construcciones) y por plusvalías (impuesto que grava las ventas de inmuebles; se están produciendo más transacciones y hay más movimiento», resume Oliver. El concejal explica que también se ha notado la actividad de horas extra en las oficinas de Urbanismo para desatascar las licencias.

En ese nuevo documento que presentó ayer Oliver a los grupos se tuvo en cuenta también que se dejan de ingresar 1,1 millones de euros al no haber logrado sacar adelante las ordenanzas fiscales. El planteamiento de ingresos hecho por el equipo de gobierno preveía unos ingresos que no se podrán dar, por lo que se han hecho ajustes para que esos 1,1 millones no estuvieran en el capítulo de ingresos.

Pero además de eso, se ha reajustado a los datos reales de recaudación, lo que permite ampliar los ingresos. De hecho, según apuntó el concejal de Economía, el superávit que hay en este nuevo documento sube hasta los 690.000 euros. En cualquier caso, la subida del IBI sigue siendo el escollo para lograr los apoyos necesarios en el salón de plenos. Oliver ya avanzó ayer que PP y Ciudadanos se han mostrado en contra de dejar el tipo diferencial del IBI en un 1%, aunque se establezcan diferentes cargas impositivas: más altas para propiedades 'caras', y más liviana para pymes, por ejemplo.

Reacciones

El grupo municipal de 'Vamos, Granada' emitió ayer un comunicado para definir el presupuesto presentado por el PSOE de «apenas un ajuste contable para intentar cuadrar los números». Marta Gutiérrez señaló que «un presupuesto es un proyecto de ciudad, de gobierno, de futuro, debería prever un rumbo, unos escenarios, unos objetivos; pero nos encontramos con un documento que no hace sino recoger la situación de ruina sin contemplar ninguna medida para salir de ella, y que sin ser ambicioso tampoco es realista, por ejemplo prevé 12 millones de ingresos en multas», una cantidad poco realista, lamentó.