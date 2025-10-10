El gobierno esgrime «razones de interés general» para suspender la peatonalización de Reyes Católicos
El portavoz municipal considera que, tras las pruebas realizadas a lo largo del año pasado, «no es una medida positiva»
Granada
Viernes, 10 de octubre 2025, 14:46
El primer teniente de alcalde y portavoz municipal, Jorge Saavedra, ha aducido este viernes «razones de interés general» para justificar la decisión de suspender la ... peatonalización de Reyes Católicos los fines de semana. Unas horas después de que IDEAL diera a conocer la decisión en exclusiva, el responsable ha reconocido que la medida «no era positiva».
A preguntas de los periodistas tras la celebración de la junta de gobierno local, Saavedra ha recordado que la iniciativa, que fue anunciada en septiembre de 2024, ya arrancó como una prueba piloto y, por tanto, «no se trata de una rectificación, sino de una conclusión tras el análisis realizado».
El dirigente ha admitido que la puesta en marcha de la peatonalización causó «quejas» en el sector comercial, que vio en la propuestas una amenaza a las ventas. Así, la decisión de suspender la medida evidencia, según ha defendido, «que este gobierno es sensible, escucha y atiende a los ciudadanos». «Era una prueba y lo dijimos desde el principio. Fue una decisión y este es el resultado. Para eso debe estar un servidor público», ha concluido.
