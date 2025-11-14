El Gobierno abre la carrera por la sede de la Agencia de la Salud a la que aspira Granada

Tres años después de que se diera el primer paso para la creación de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, el Gobierno central ha ... definido y puesto por fin fechas a la hoja de ruta del proceso que decidirá qué ciudad española acogerá la sede de este organismo estatal al que Granada se postuló desde el primer momento.

Después de que el pasado verano el Gobierno lograra aprobar la ley para la creación de la agencia, tras una azarosa tramitación no exenta de bloqueos, el Ejecutivo ha confirmado a IDEAL que tiene previsto iniciar la próxima semana la tramitación del procedimiento que concluirá con la designación de la candidata ganadora. En la filosofía de descentralizar la administración, será una ciudad española fuera de Madrid la sede del nuevo ente supervisor de la salud pública, que nace con el reto de que el sistema esté mejor preparado y protegido si llega una nueva pandemia.

En concreto, el Gobierno ha precisado que el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia está en estos días en proceso de revisión y que una vez iniciada su tramitación el plazo aproximado para su publicación en el BOE será de tres meses, «por lo que esperamos que pueda estar publicado en febrero 2026».

El estatuto regulará los órganos de gobierno de la agencia (el consejo rector y la presidencia), la dirección, la estructura que tendrá y otros órganos como el consejo de participación y el consejo intersectorial. El documento especificará las funciones de cada uno de estos órganos y demás aspectos relativos al régimen económico y presupuestario, de personal, etc. En paralelo, también se va a iniciar la semana que viene la tramitación del procedimiento de elección de la sede, que el Gobierno espera llevar al Consejo de Ministros del próximo 18 noviembre. Este proceso es en sí el concurso público que debe fijar los criterios de evaluación y el que dará inicio a la carrera de todas las ciudades en liza, incluida Granada, para presentar su candidatura.

«Esperamos que en febrero de 2026 también pueda estar determinada la sede» Subdelegación del Gobierno en Granada

Desde el Gobierno confían en que, tras la publicación de la orden ministerial, el proceso esté resuelto en tres meses. «Esperamos que en febrero de 2026 también pueda estar determinada la sede», señalan las mismas fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Granada, que apuntan no obstante que los plazos «son aproximados y que podrían alargarse».

La apertura del concurso será, no obstante, el momento clave que tiene que definir el proceso de elección de la sede y qué elementos se tendrán en cuenta para valorar las candidaturas, una cuestión crucial para evitar polémicas como la designación de La Coruña como sede de la Agencia de IA, que también pretendía Granada. Tras armar una sólida candidatura en la que se volcó la provincia, la designación de la AESIA en función de criterios políticos y no técnicos supuso un golpe para la ciudad de la Alhambra.