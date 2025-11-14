Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La infraestructura de la UGR y el PTS serán las bazas de la candidatura granadina. Pepe Marín

El Gobierno abre la carrera por la sede de la Agencia de la Salud a la que aspira Granada

Tres años después del inicio del proceso para crear el órgano estatal, el Ejecutivo aprobará el concurso que designará en febrero de 2026 a la ciudad ganadora

Mercedes Navarrete
Pablo Rodríguez

Mercedes Navarrete y Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

Tres años después de que se diera el primer paso para la creación de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, el Gobierno central ha ... definido y puesto por fin fechas a la hoja de ruta del proceso que decidirá qué ciudad española acogerá la sede de este organismo estatal al que Granada se postuló desde el primer momento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de tres años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  2. 2 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  3. 3 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros
  4. 4 Una granadina reprocha a la ministra los fallos en las pulseras: «Los protocolos no funcionaron, hable con las víctimas»
  5. 5 Dos ancianos hospitalizados tras incendiarse el colchón de su cama en Caniles
  6. 6 Una pelea entre dos antiguas amigas que se inició en las redes y degeneró en agresiones
  7. 7

    «La gente quería ayudar, pero el fuego salía por la puerta y llegaba hasta el balcón»
  8. 8 La Policía caza al ladrón de coches de Granada que atemorizó a los vecinos de Albayda
  9. 9 Más de 150 entidades apoyan al médico de Granada que pide no administrar medicinas de un laboratorio israelí
  10. 10 Así puedes tener la mítica botella de Cervezas Alhambra de 1964 que homenajea a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno abre la carrera por la sede de la Agencia de la Salud a la que aspira Granada

El Gobierno abre la carrera por la sede de la Agencia de la Salud a la que aspira Granada