Los gestores administrativos han realizado una jornada de formación obligatoria sobre deontología profesional

La jornada fue diseñada para garantizar la calidad y la ética en el ejercicio de la profesión, elementos fundamentales que deben regir la labor de un gestor administrativo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:12

La Delegación de Granada de nuestro Colegio ha llevado a cabo una jornada formativa sobre «Código Deontológico y Responsabilidad Profesional», en respuesta a las obligaciones ... establecidas en el nuevo convenio de Encomienda de Gestión entre el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta iniciativa forma parte del compromiso del Colegio con la formación continua de sus colegiados y con el fortalecimiento de la deontología profesional.

