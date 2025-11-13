Los gestores administrativos han realizado una jornada de formación obligatoria sobre deontología profesional

La Delegación de Granada de nuestro Colegio ha llevado a cabo una jornada formativa sobre «Código Deontológico y Responsabilidad Profesional», en respuesta a las obligaciones ... establecidas en el nuevo convenio de Encomienda de Gestión entre el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta iniciativa forma parte del compromiso del Colegio con la formación continua de sus colegiados y con el fortalecimiento de la deontología profesional.

La jornada fue diseñada para garantizar la calidad y la ética en el ejercicio de la profesión, elementos fundamentales que deben regir la labor de un gestor administrativo. La asistencia a este evento fue obligatoria para todos los gestores administrativos, quienes demostraron un alto nivel de compromiso y conciencia sobre la relevancia de la misma, lo que se tradujo en un notable éxito de participación.

Durante la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de profundizar en los principios éticos que deben guiar su práctica profesional. Además, se llevó a cabo un examen para certificar las capacidades esenciales requeridas para obtener la placa identificativa que acredita que el despacho está habilitado por la DGT. Esta identificación no solo proporciona mayor seguridad jurídica, sino que también garantiza a los ciudadanos que los trámites que realizan son gestionados por profesionales colegiados al amparo de un Colegio Profesional, competentes y debidamente capacitados.

Es importante destacar que, en un futuro próximo, esta formación se convertirá en un requisito indispensable para acceder a plataformas de tráfico y llevar a cabo tramitaciones telemáticas. Este cambio subraya la necesidad de mantener un estándar elevado en la gestión administrativa, adaptándose a los nuevos retos que plantea la digitalización y la modernización de los servicios públicos.

El Colegio de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería se dedica de manera constante a la formación continua de sus colegiados, reconociendo que esta es clave para asegurar la calidad de los servicios y gestiones que ofrecen. La formación en deontología es especialmente crucial, ya que no solo refuerza las capacidades profesionales, sino que también contribuye a construir una imagen impecable del gestor administrativo ante la sociedad y la administración pública.

Este compromiso con la ética profesional y el reciclaje formativo básico es esencial para fomentar la confianza de los ciudadanos en los gestores administrativos. Al fortalecer la preparación de sus colegiados, el Colegio asegura que cada vez más personas confíen en los servicios de un gestor administrativo colegiado, lo que a su vez eleva la reputación y el reconocimiento de la profesión en su conjunto.