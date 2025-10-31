Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hospital Virgen de las Nieves. IDEAL

La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación

La jueza ha dictado un auto de procedimiento abreviado, paso previo a la vista, contra el que la acusada ha interpuesto un recurso de apelación

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:30

La directora gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, María Ángeles García Rescalvo, está cada vez más cerca de sentarse en el ... banquillo por presunta prevaricación administrativa, acoso laboral y nombramiento ilegal. Terminada la fase de instrucción, la jueza ha concluído que hay pruebas suficientes para seguir adelante con el procesamiento y ha dictado un auto de procedimiento abreviado, que es el paso previo al juicio. Hay dos recursos que no son suspensivos pendientes de resolver por la Audiencia Provincial para que se practiquen más pruebas, pero podrían ahondar más en su responsabilidad. El Juzgado de Instrucción número 9 ya ha visto indicios de delito.

