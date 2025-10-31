La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación

La directora gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, María Ángeles García Rescalvo, está cada vez más cerca de sentarse en el ... banquillo por presunta prevaricación administrativa, acoso laboral y nombramiento ilegal. Terminada la fase de instrucción, la jueza ha concluído que hay pruebas suficientes para seguir adelante con el procesamiento y ha dictado un auto de procedimiento abreviado, que es el paso previo al juicio. Hay dos recursos que no son suspensivos pendientes de resolver por la Audiencia Provincial para que se practiquen más pruebas, pero podrían ahondar más en su responsabilidad. El Juzgado de Instrucción número 9 ya ha visto indicios de delito.

El auto, en poder de este medio, insta al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas a que «en el plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación».

Se presupone que el médico querellante mantendrá su acusación. Inicialmente, denunció la suspensión de una convocatoria de selección para la jefatura de una unidad en la que se mantuvo a un facultativo como jefe provisional durante más de cuatro años cuando el máximo establecido por la ley son seis meses. Aquello ocurrió durante el confinamiento perimetral, tiempo en el que se gestionaron 15 jefaturas de servicio. Según ha tenido conocimiento IDEAL, la directora de Recursos Humanos acudirá a explicar su papel en el proceso.

Por su parte, la acusada, la gerente del Virgen de las Nieves, ha interpuesto un recurso de apelación –también en manos de esta redacción– contra dicho auto en el que apunta a una 'pena de banquillo', repara en la responsabilidad de la Dirección General de Personal y suplica al juzgado que se acuerde el sobreseimiento libre de las actuaciones de manera que el proceso penal no pueda volver a abrirse por los mismos hechos.

La acusación ha solicitado nuevas diligencias complementarias. Solo falta saber si el Ministerio Fiscal presentará o no acusación.