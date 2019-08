«Mucha gente pregunta si el sabor de granada se llama así por la ciudad» Francisco Javier Vargas en la heladería de calle Elvira. / PEPE MARÍN Entrevista a Franciso Javier Vargas, heladero ÁNGELA MORÁN Lunes, 5 agosto 2019, 12:12

Francisco es un granadino de 25 años que estudió Mantenimiento Electrónico y, ahora, como muchos jóvenes al terminar los estudios, ha encontrado un trabajo temporal para poder ahorrar algo de dinero e independizarse. Para este verano ha encontrado todo un referente de temporada, es heladero en un pequeña establecimiento de calle Elvira y, aunque no es su objetivo laboral, dice estar encantado con su labor por la amabilidad que desprende la gente.

-¿Cómo llegaste a ser heladero?

-Mi pareja estuvo trabajando en este mismo negocio el año pasado y me dijo que para este buscaban un chico. Eché el curriculum porque me venía bien un trabajo temporal para ganar algo de dinero hasta que me salga algo de lo mío, y aquí estamos.

-¿Qué productos vendes además de los helados?

-Tenemos zumos de naranjas, smoothies que mezclamos con zumo de naranja y dos frutas más a elegir, toda fresca. También vendemos granizados, refrescos y yogur helado.

-¿Cuántos estáis en plantilla?

-Somos tres y nos vamos rotando para que la tienda nunca esté cerrada, ahora en verano no se puede perder ninguna venta. Los días de entre semana nos vamos alternando los descansos y los fines de semana estamos siempre los tres porque son los días fuertes.

-¿Cuáles son los helados que más os piden?¿Son sabores tradicionales o gustos más innovadores?

-Lo que más vendemos es el helado de granada. Normalmente los extranjeros suelen pedirlo por el nombre más que por el sabor. Además, somos los únicos, por lo menos que yo haya encontrado, que tengamos este sabor así que los clientes lo ven, se sorprenden y nada más que por la curiosidad lo prueban. Pero es que además está muy bueno. (Risas).

-¿Tenéis más clientes extranjeros o nacionales?

Lo normal es que sean turistas de fuera de España. Hay siempre un poquito de todo y también viene gente local pero la gran mayoría suelen venir de Francia, Inglaterra y Estados Unidos.

-¿La heladería está abierta todo el año?

-No, nosotros abrimos en marzo y cerramos en octubre. En verano siempre es más fácil vender los helados (risas). Los meses fuertes son junio, julio y agosto aunque este año está siendo muy flojo, Granada está mucho más vacía de lo que suele estar. Normalmente a media tarde la heladería suele estar desbordada pero este año estamos demasiado tranquilos.

-¿Cuántos helados vendéis al día?

-(Suspira) Es difícil de calcular, así a ojo por la caja que solemos hacer, te podría decir que unos doscientos al día pero no lo sé.

-¿Creéis que podéis competir con otras heladerías, por ejemplo, con 'Los Italianos'?

-Nosotros tenemos más clientes fortuitos. La gente busca una heladería típica de Granada y se va a 'Los Italianos'. Ahora bien, nosotros estamos en una zona turística en la entrada de las tiendas árabes entonces suelen ser turistas los que pasan por aquí y nos encuentran. Aún así, muchas veces nos hemos salvado por el helado de granada porque la gente viene buscando este sabor.

-¿Cómo llevas trabajar en verano cuando todo el mundo está de vacaciones?

-Pues la verdad es que es un rollazo. (Risas). Ves que todo el mundo está disfrutando con la familia y con los amigos y yo aquí encerrado pasando calor. Es un poco frustrante pero bueno.

-¿Hay alguna anécdota que te haya pasado en la tienda y que quieras contar?

-Mucha gente confunde la granada con la fresa. Me preguntan continuamente que si la granada sabe a fresa o de qué está hecha la granada. Me lo preguntan demasiado y me parece un poco obvio, es como si te pregunto a qué sabe la naranja, pues a naranja. Y no es que sean casos aislados, me lo preguntan continuamente. Eso, y que si la ciudad se llama así por la fruta o al revés. Yo ya me río con ellos y les digo que no lo sé.