«Mucha gente nos dice que somos hermanas, yo la mayor y ella la pequeña»

Alfredo Aguilar

«Tenemos confianza»

Montefrío es precioso. Allí viven y trabajan Loli y Nieves, que han conseguido que sus quesos sean reconocidos y premiados. Ahora, dejan el trabajo aparcado un largo rato para responder a las preguntas y posar para la cámara. Loli, la madre, dice que se llevan bien. Nieves, la hija, le da la razón a su madre:«Tenemos confianza, es una buena relación», pero a la madre le falta tiempo para matizar que «hoy en día las relaciones entre padres e hijos son más abiertas que antes». Loli es la menor de cuatro hermanos, «y no por ello he sido la más mimada». Vivían en un cortijo, «donde mis padres trabajaban para unos señoricos, que así se decía antes, y había mucho trabajo siempre. Desde pequeña ya trabajaba cuidando animales, en el campo y ayudando a mi madre en las tareas de la casa. Tuve la suerte de poder estudiar y obtuve mi graduado escolar. Luego ya deje de estudiar y seguí trabajando en el campo hasta que me casé».