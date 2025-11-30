«La gente debe entender de una vez por todas que si el VIH es indetectable no se puede transmitir»

Sara Bárcena Hernández Granada Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:12 Comenta Compartir

Los estigmas sobre el VIH y el SIDA no han desaparecido. Creencias que surgieron en los ochenta, cuando la mayoría de los infectados eran drogadictos y homosexuales, siguen instauradas en nuestra sociedad en 2025. «La gente debe entender de una vez por todas que cualquiera que mantenga relaciones sexuales sin protección está expuesto, que con medicación se previene la enfermedad y que si la infección es indetectable en un análisis de sangre significa que no se puede transmitir. El riesgo es cero porque el contagio es imposible».

En el Día Mundial del SIDA, 1 de diciembre, Carlos (nombre ficticio) se abre en canal con IDEAL. Este granadino de 47 años convive con el VIH desde 2008. Tenía 30 años cuando se infectó. «Fue muy rápido. Mi médico de cabecera me detectó una especie de gripe muy fuerte. Tenía mocos, dolor muscular, cansancio... Pensó que era una mononucleosis e hizo las pruebas para los cinco agentes que pueden provocar esos síntomas, entre otros, el VIH», comparte. Lo habitual es que los resultados estén en una semana; tardaron 20 días.

«Me había unido a un club demasiado selecto. Como el 90% de la población, yo no tenía referencias más allá de Rock Hudson o Freddy Mercury»

«Me llamó personalmente para que fuera a recogerlos y ahí me dio la noticia de que me había unido a un club demasiado selecto. Como el 90% de la población, yo no tenía referencias más allá de Rock Hudson o Freddy Mercury», admite. Su médico le recomendó una medicación que aumentaba las defensas, pero la especialista, Carmen Hidalgo, jefa de la unidad de Enfermedades Infecciosas del hospital Virgen de las Nieves, lo vio «innecesario» por «antiguo» y le recetó dos comprimidos diarios. Por aquel entonces, había quien tomaba hasta 18 diferentes en un día.

Tenían «bastantes» efectos secundarios. «No son caramelos. El colesterol se me ponía por las nubes, me daban mareos y tenía incluso vómitos. Con algún tratamiento, ni siquiera podía comer a partir de cierta hora. Afortunadamente, los fármacos han evolucionado muchísimo. Ahora hay inyectables, pero eso duele, así que yo me tomo una pastilla al día y a correr», explica. Según él, lo más importante es respetar los horarios, ser «radical» con las tomas, ya que es gran parte de la efectividad.

Aceptación social

Mientras pasea por Joaquina Eguaras, Carlos recuerda que cuando supo que tenía VIH lo compartió con su entorno «sobre la marcha». «Solté la bomba y tuve muchas reacciones negativas por ignorancia. Sufrí una depresión grande. No podía asimilar tanta información. Estuve en un grupo de apoyo y conocí gente de aquí, de Granada. Entonces tuve la fortaleza de salir adelante. Todavía me da apuro decir que soy seropositivo, pero soy indetectable en un análisis de sangre y eso significa que el virus es intransmisible», señala.

«Todo el mundo critica que se transmite por vía sexual. La gente olvida que existen la sífilis, la gonorrea, la clamidia y muchas otras enfermedades»

Aunque hoy uno de cada 300.000 contactos es de riesgo, contarlo sigue dando miedo. Y eso que existe la profilaxis preexposición, para prevenir el contagio, y la post, que en una emergencia evita que el virus anide en el cuerpo. No importa. «Todo el mundo critica que se transmite por vía sexual. La gente olvida que existen la sífilis, la gonorrea, la clamidia y muchas otras enfermedades». Puede ser mortal, sí, pero solo si no se toma medicación y la enfermedad, el SIDA, se desarrolla.

«Pero si pones empeño e intentas vivir un poquito sano, mueres antes atropellado que por VIH», asegura este granadino. En su trabajo —es dependiente en una tienda— sus jefes y compañeros lo saben y lo entienden. Sin embargo, la sociedad mantiene barreras. «He tenido que mentir para poder hacerme un seguro de vida y pedir una hipoteca. Vamos hacia una cronicidad total, cada vez se vive más y mejor, pero me ponen problemas si quiero un seguro médico privado u opositar a funcionario de prisiones. Es absurdo».

Carlos encuentra obstáculos en cada esfera de su vida. En el dentista, sin ir más lejos. «¿Por qué en 2025 solo me dan cita al final del día? Es que luego tienen que desinfectar la clínica. Está recogido en los protocolos odontológicos. Da igual que yo tenga carga viral cero desde 2009». En el ámbito médico también ha vivido discriminación. Según él, enfermeras se han echado atrás cuando han escuchado que tenía VIH. Ha sido puntual. «Cuando han reaccionado, han hecho su trabajo, pero el primer paso fue atrás».

«Probablemente, puedan eliminar el virus en 15 años, pero por ahora convivimos. He sufrido falta de densidad ósea, problemas digestivos y gases por la medicación, pero no he estado enfermo. Prefiero un VIH que una esclerosis múltiple, que me estoy degradando todos los días, o una ELA», dice convencido. A los recién infectados, les manda un mensaje: «Olvida todo lo que has escuchado, todas las mentiras. Haz caso a tu médico, sé regular con la pastilla y honesto contigo mismo. De esto no se muere, de esto se vive. Entonces, vamos a vivir».

