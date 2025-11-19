Las garnachas mexicanas llegan a Granada: «Es comida callejera que no se ve aquí»

La auténtica comida callejera mexicana, la que se puede encontrar en Ciudad de México y muchas otras ciudades, llega a Granada. Y lo hace con ... mucho más que tacos, con una propuesta que hasta la fecha no se había visto en la ciudad con huaraches, machetes y tortas a los que no les falta la carne ni las salsas roja, verde y de habanero.

Todo ello es gracias a China su madre, un local de comida para llevar que abrió sus puertas a mediados de octubre en la calle Sócrates. Y tras él están David Zurita y Esaú Castillo, que son los dos propietarios del establecimiento. «He estado varias veces en México por el boxeo, ya que tengo un gimnasio de boxeo y voy allí a entrenar. Después de entrenar me iba a comer y descubrí estos platos que no los ves en España», cuenta a IDEAL David.

Así nació la idea de crear Chinga su madre, una comida que él define «como un kebab pero mexicano». «Pensé que sería algo que funcionaría muy bien aquí, es una comida rápida de calidad». Y eso es lo que ofrecen desde el primer día: huaraches, que son tortas de harina de maíz rellenas; machetes, que son quesadillas gigantes; tarrinas con carne mexicana y patatas; y los maxitacos, que son como unos tacos normales pero de tamaño XXL.

«Pensé que sería algo que funcionaría muy bien aquí, es una comida rápida de calidad» David Zurita Uno de los propietarios de Chinga su madre

«Ofrecemos todos los platos con opción de carne halal, tanto de pollo como de ternera. Y también tenemos al pastor, con carne de cerdo tal y como se hace allí». Y aunque pedir una cosa u otra depende directamente del gusto del cliente, David reconoce que tiene un plato favorito que recomienda a todo el mundo: el huarache al pastor. «Me encanta porque es algo que no se ve aquí, es muy auténtico y está riquísimo», asegura.

Sobre como marcha el negocio, cuya apertura fue el pasado 17 de octubre, David comenta que «poco a poco» se están dando a conocer pese a que no es sencillo ya que «la gente no está acostumbrada a este tipo de comida mexicana». «Yo creo que nos va a ir bien porque ofrecemos comida de calidad, que está muy rica y generosa en cantidad», finaliza.