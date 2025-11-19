Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El cocinero de Chinga su madre preparando uno de sus platos. Ideal

Las garnachas mexicanas llegan a Granada: «Es comida callejera que no se ve aquí»

En Chinga su madre, un local de comida mexicana para llevar, ofrecen diferentes platos elaborados con tortas de maíz caseras

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:46

La auténtica comida callejera mexicana, la que se puede encontrar en Ciudad de México y muchas otras ciudades, llega a Granada. Y lo hace con ... mucho más que tacos, con una propuesta que hasta la fecha no se había visto en la ciudad con huaraches, machetes y tortas a los que no les falta la carne ni las salsas roja, verde y de habanero.

