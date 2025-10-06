Garántia celebra su VII Convención anual de empleados en Granada A cierre de 2025, Garántia logrará un récord histórico al alcanzar los 1.000 millones de euros en riesgo vivo, cifra que refleja la creciente confianza de empresas y autónomos en los avales de la entidad

Granada se ha convertido este año en la sede de la VII Convención anual de Garántia, Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), una cita anual que reúne a su Consejo de Administración, al equipo directivo encabezado por su presidente, Javier González de Lara y director general, Antonio Vega, junto con los más de 80 profesionales que integran las diez delegaciones de la SGR en Andalucía.

El encuentro, celebrado el pasado viernes 3 de octubre bajo el lema «Garántia, la estrella eres tú», sirvió como foro de balance, reflexión y motivación para todos los integrantes de la compañía, especializada en la concesión de avales que facilitan la financiación de pymes, autónomos y emprendedores en la comunidad andaluza.

Durante la apertura de la jornada, el presidente de Garántia, Javier González de Lara, puso en valor la solidez alcanzada por la entidad en sus ocho años de trayectoria, tiempo en el que ha logrado situarse entre las principales sociedades de avales de España. González de Lara subrayó que este avance ha sido posible gracias al compromiso conjunto del equipo y al papel esencial de la SGR en el tejido empresarial andaluz.

Por su parte, el director general, Antonio Vega, presentó el informe de gestión en el que destacó la apuesta firme de Garántia por impulsar la economía regional, especialmente en aquellas inversiones productivas con mayor impacto en la creación de empleo, en el desarrollo del ámbito rural y en zonas con menor densidad de población.

Uno de los hitos más relevantes señalados por Vega fue la consecución a la finalización de este año de un récord histórico ya que está previsto que la SGR supere los 1.000 millones de euros en riesgo vivo, cifra que refleja la creciente confianza de empresas y autónomos en los avales de la entidad como herramienta esencial para acceder a financiación en condiciones más competitivas.

La composición accionarial de Garántia SGR está formada en la actualidad en un 45% por los socios (pymes y autónomos), un 39% la Junta de Andalucía, un 15% por entidades financieras, bancos y cooperativas de crédito, y un 1% otros socios protectores.

Garántia mantiene un marcado carácter de proximidad gracias a su red de 10 oficinas en las ocho provincias andaluzas y un equipo humano de más de 80 profesionales que acompañan de forma directa a pymes y autónomos.

Además, la entidad refuerza su presencia mediante la atención digital a través de su página web www.sgrgarantia.es, consolidando así un modelo de servicio