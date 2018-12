El galimatías del Granada CF se dispersa por tres juzgados distintos La denuncia del club alertaba de supuestas cámaras ocultas, del posible cobro de comisiones ilegales y de amenazas a un directivo J. R. V. GRANADA Jueves, 13 diciembre 2018, 01:15

La denuncia presentada por la asesoría jurídica del Granada Club de Fútbol debido a la supuesta presencia de cámaras ocultas en las instalaciones de Los Cármenes y de la Ciudad Deportiva se ha dividido en tres piezas distintas repartidas por distintos juzgados de instrucción.

La denuncia la recibió el pasado 29 de octubre el juzgado de Instrucción número 7 de Granada que se encontraba en funciones de guardia, pero la demanda era lo suficientemente espesa como para ser asumida por un sólo juzgado, así que se dividió en tres piezas: la investigación sobre las supuestas cámaras ocultas, el posible cobro de comisiones ilegales a raíz de la construcción de la Ciudad Deportiva, y las amenazas recibidas por el teléfono móvil de un directivo del Granada. Judicialmente, aún no se ha movido ni un sólo papel, al menos en las dos primeras causas, el asunto de las cámaras y el de las posibles comisiones ilegales a raíz de la construcción de la anterior Ciudad Deportiva. El Juzgado de Instrucción número 4 se inhibió en su día en el asunto de las supuestas cámaras ocultas y el caso ha vuelto a reparto en espera de que la instrucción recaiga en otro juzgado distinto.

Tal y como informó en su día IDEAL ninguna de estas cámaras se habían colocado en despachos de directivos, sólo una estaba en las dependencias del gerente deportivo, una oficina nueva que se levantó el pasado mes de mayo en el mismo lugar donde antes se encontraba un salón de ocio para los jugadores. La cámara del despacho del gerente deportivo fue instalada en su día, y a sabiendas del club, en el salón de ocio de los jugadores debido a que habían desaparecido videoconsolas en este habitáculo. Tras eliminarse el citado salón y convertirse en un despacho, el del gerente deportivo, la cámara siguió operativa. No tenía sonido.

El asunto de las supuestas cámaras ocultas no aparenta que tenga mucho recorrido ya que nada es lo que en principio aparentaba sobre una posible instalación clandestina de cámaras dedicadas a espiar los asuntos deportivos y extradeportivos de la entidad. Como muestra un botón: el Ayuntamiento de Granada, que en su día sopesó personarse en esta causa como acusación, no lo ha hecho. Sólo el club ha presentado una denuncia por esta causa que aún no se encuentra asignado a ningún juzgado. No hay detenidos, no hay investigados, y sólo se le ha tomado declaración en sede policial a distintos empleados del club, personal de seguridad y exempleados.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada lleva la investigación por las amenazas recibidas por teléfono por uno de los directivos del club, otra de las piezas separadas de este galimatías que sacude la actividad extradeportiva del Granada CF. Este directivo recibió una llamada en el teléfono móvil donde se le hacía saber que quien estaba al otro lado del teléfono conocía muchos datos familiares de este directivo, en plan amenazante.

Por último, el Juzgado de Instrucción número 7 se ha quedado con la pieza dedicada a investigar la supuesta existencia de cobro de comisiones ilegales a raíz de las obras de la ciudad deportiva. El titular del juzgado se encuentra en espera de la llegada del atestado policial que analiza si realmente hubo o no cobro ilegal de comisiones en la adquisición de distintos bienes para equipar la Ciudad Deportiva.