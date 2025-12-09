Las Gabias da la bienvenida a una Navidad única, con la presentación de la programación oficial de Navidad Mágica 2025, una edición que llega ... más reforzada que nunca. Más de 60 actividades, espectáculos para todas las edades y grandes novedades consolidan al municipio como uno de los referentes navideños del área metropolitana.

Este año, la ciudad apuesta por una Navidad participativa, familiar y profundamente social, diseñada gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento y del tejido asociativo, cultural, deportivo y educativo gabirro. La programación refleja el espíritu colectivo que caracteriza a Las Gabias, asociaciones, hermandades, clubes, comercios, voluntariado y servicios municipales trabajan cada año para construir una Navidad pensada para todos.

La edición de 2025, además, se enmarca en el inicio del gran año deportivo del municipio tras su reconocimiento como Villa Europea del Deporte 2026, una energía que se traslada a las actividades inclusivas, familiares y festivas que llenarán las calles durante todo el mes.

Entre las actividades más emblemáticas de esta edición destaca el Gran Belén Viviente, una recreación colectiva que cada año reúne a familias, asociaciones y voluntariado en uno de los encuentros más participativos del municipio. La música también tendrá un papel protagonista con la Zambomba de Juan Habichuela Nieto, que llenará de arte flamenco la Plaza del Fuerte en una de las noches más esperadas de la programación.

La Navidad gabirra volverá a vibrar con la tradicional Visita del Heraldo Real a la ciudad, un recorrido ilusionante en el que los niños podrán entregar sus cartas y sentir la emoción de la llegada de Sus Majestades. A ello se suma la Feria del Mosto Ciudad de Las Gabias, una cita que combina tradición, gastronomía local y música en un ambiente festivo muy arraigado entre los vecinos.

La ciudad celebrará también la Tardebuena y la Fiesta de Nochebuena, que transforman las calles, bares y terrazas en un punto de encuentro imprescindible antes de la gran noche familiar. Y, como cada año, los pequeños tendrán su momento especial con la Fiesta de Nochevieja Infantil, que precederá a la gran Fiesta de Nochevieja en la carpa municipal para despedir el año entre música y celebración.

El 23 de diciembre será otro día clave con la llegada de Papá Noel, que recorrerá distintos espacios con actividades, talleres y juegos para los más pequeños. Finalmente, la programación culminará el 5 de enero con el Día de Reyes, que incluirá recepciones reales, espectáculos y la emocionante Cabalgata de Reyes Magos Ciudad de Las Gabias, uno de los momentos más especiales para las familias gabirras.

Con la combinación de tradición e innovación, y una oferta que abarca desde la cultura y el deporte hasta la igualdad, la juventud y los mayores, Navidad Mágica Las Gabias 2025 se presenta como una edición multitudinaria, cercana y pensada para que cada familia disfrute de un momento especial.