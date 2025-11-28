Fundación Caja Rural Granada estrena este sábado su videomapping navideño en el edificio Zaida

Fundación Caja Rural Granada volverá a sorprender a granadinos y visitantes con su videomapping navideño que se proyectará en la fachada del edificio Zaida, frente ... a la Fuente de las Batallas, durante todo el periodo festivo. Por tercer año consecutivo, la Entidad apuesta por esta innovadora propuesta audiovisual para llenar de magia y color las calles del centro en unas fechas tan especiales.

Mañana sábado 29 a las 19 horas tendrá lugar el primer pase de esta creación audiovisual que se proyectará a diario hasta el 6 de enero con cuatro pases, a las 19, 20, 21 y 22 horas.

Este año, el concepto creativo, gira en torno a motivos navideños, con la aparición de estrellas, guirnaldas, personajes animados, así como la presencia estelar de Papá Noel, todo ello acompañado de un espectáculo de luz y sonido y efectos 3D a gran escala que prometen conquistar a públicos de todas las edades.

Para ello, se han previsto dos proyectores láser 8K de última generación que llenarán de momentos mágicos la fachada principal del edificio Zaida, situado en el centro de la capital, en Calle Acera del Darro 1, frente a la histórica Fuente de las Batallas.

«Con este videomapping queremos felicitar las Fiestas a todos los granadinos y visitantes, con una propuesta audiovisual muy llamativa y ofrecer un espectáculo que puedan disfrutar tanto grandes como pequeños. Invitamos a todos a vivir esta experiencia única y compartir la ilusión de la Navidad con nosotros», destaca el Director General de Caja Rural Granada y patrono de su Fundación, Jerónimo Luque.

La Entidad reafirma así su compromiso con la ciudad con un proyecto que se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario navideño granadino.

Además de esta propuesta, Fundación Caja Rural Granada inaugurará hoy viernes a las 12 horas su Belén monumental elaborado por la Asociación de Amigos de Belén. Estará abierto al público hasta el próximo 6 de enero de lunes a viernes, en horario de 18 a 21 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero permanecerá cerrado.