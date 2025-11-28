Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo del vídeomapping navideño de Fundación Caja Rural Granada de 2024.

Fundación Caja Rural Granada estrena este sábado su videomapping navideño en el edificio Zaida

Se ofrecerán cuatro pases diarios a las 19, 20, 21 y 22 horas hasta el 6 de enero (inclusive).

Ideal

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:07

Comenta

Fundación Caja Rural Granada volverá a sorprender a granadinos y visitantes con su videomapping navideño que se proyectará en la fachada del edificio Zaida, frente ... a la Fuente de las Batallas, durante todo el periodo festivo. Por tercer año consecutivo, la Entidad apuesta por esta innovadora propuesta audiovisual para llenar de magia y color las calles del centro en unas fechas tan especiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

