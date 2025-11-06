Fundación Caja Rural Granada y Cruz Roja renuevan su compromiso con la infancia hospitalizada

Fundación Caja Rural de Granada y Cruz Roja han renovado su convenio de colaboración para continuar desarrollando el proyecto Atención a la infancia hospitalizada, una ... iniciativa que ha permitido acompañar y realizar actividades lúdico-educativas con 245 niños, niñas y adolescentes ingresados en el Hospital Universitario San Cecilio.

Gracias a esta alianza, cada fin de semana y en periodos vacacionales, niños y niñas hospitalizados han podido disfrutar de talleres de manualidades, cuentacuentos, juegos educativos, actividades musicales y sesiones de gestión emocional, tanto en el aula hospitalaria como en sus habitaciones. Un acompañamiento que realiza el voluntariado de Cruz Roja y que tiene un único objetivo: reducir el impacto negativo que supone su hospitalización.

La colaboración incluye también la entrega de un conjunto de juegos y materiales que los niños y niñas pueden utilizar dentro del hospital —incluso en sus habitaciones cuando el aula está cerrada— y que después pueden llevarse a casa una vez reciben el alta.

El Presidente de Caja Rural Granada, Antonio León, ha mostrado su satisfacción por darle continuidad a un proyecto que refleja el firme compromiso de Fundación Caja Rural Granada con las personas, especialmente con quienes atraviesan situaciones difíciles.

«Apoyar a los más pequeños y a sus familias en momentos tan delicados como una hospitalización es una prioridad para nosotros. Esta red de apoyo que brinda Cruz Roja no solo acompaña a los niños durante su ingreso, sino que les ayuda a sobrellevar la experiencia hospitalaria con una sonrisa, a través del juego y la cercanía. Contribuir a mejorar su calidad de vida y ofrecerles un respiro emocional es una muestra de nuestra apuesta por el bienestar social».

Gabino García, delegado especial de Cruz Roja en la provincia de Granada, ha subrayado el valor humano del proyecto: «Gracias a este convenio, podemos estar al lado de los niños y niñas aquellos días en los que no hay actividades lúdicas en el hospital. Es en esos momentos en los que más necesitan compañía, alegría y apoyo emocional. Este acompañamiento supone un aspecto fundamental en su proceso de recuperación.»

«En Cruz Roja, estamos en las grandes catástrofes, y en las del día a día. Y es que este tipo de iniciativas nos recuerdan que existen situaciones cotidianas, en muchos casos invisibilizadas, que requieren nuestra atención y compromiso», ha añadido García.

De las más de 3.000 personas voluntarias con las que Cruz Roja cuenta en toda la provincia, medio centenar realizan semanalmente esta actividad, dedicando su tiempo y su energía a mejorar la calidad de vida de cientos de niños y niñas que pasan por el hospital.

Fundación Caja Rural Granada es colaborada de Cruz Roja desde hace más de dos décadas. Este año ha participado en la Pasarela de Moda, destinada a proporcionar material escolar a los menores atendidos en sus programas de inclusión social. La entidad también es el principal apoyo de la Carrera de Cruz Roja que celebra su décima edición el próximo 16 de noviembre en la capital granadina. Fundación está vinculada a esta prueba deportiva, que combina el fomento de hábitos de vida saludables con la promoción de valores solidarios, desde sus inicios.