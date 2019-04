Al preso fugado del Hospital Virgen de las Nieves le faltaba un mes para cumplir condena Alfredo Aguilar No era conflictivo y estaba pendiente de un juicio por detención ilegal o secuestro, tenencia ilícita de armas y robo con violencia JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Jueves, 11 abril 2019, 23:44

Un preso de 24 años se fugó ayer sobre las 11.10 horas aprovechando un traslado al Hospital Virgen de las Nieves para acudir a la consulta de Otorrinolaringología. Huyó con los grilletes puestos y en el momento de la fuga estaba custodiado por la pareja de guardias civiles, quienes fueron desplazados de un empujón aprovechando la importante cantidad de gente que había en la calle Doctor Azpitarte de la barriada de doctores, para huir a la carrera de la zona.

El fugado es de origen magrebí y cumplía condena por un delito contra la seguridad vial y apenas le quedaba un mes para completar la pena impuesta. Pero de forma paralela, también estaba como preso preventivo tras ser detenido en el año 2017 por el grupo de Atracos de la Policía Nacional por un robo con violencia, una detención ilegal o secuestro, tenencia ilícita de armas, así como usurpación de funciones. El juicio por todos estos delitos estaba aún pendiente de celebrarse y quizás este es el miedo que tenía este preso a ser condenado a más de cinco años. De momento, lo único que ha hecho es complicarse más aún la vida con la fuga protagonizada ayer de las dependencias hospitalarias.

No es la primera vez que un preso utiliza una visita al hospital para fugarse. Hace cuatro años hubo otro caso de un interno de Albolote que aprovechó la visita a las consultas externas para salir a la carrera y fugarse. En aquella ocasión, no llevaba los grilletes puestos porque el individuo iba con muletas, aunque ese mismo día, pero por la noche, fue localizado en Huétor Santillán donde se le arrestó.

Este fugitivo fue recogido ayer por la mañana del penal de Albolote por una pareja de guardias civiles que lo trasladaron a las consultas externas del Hospital Virgen de las Nieves con los grilletes puestos; incluso dentro de la consulta, siguen engrilletados a no ser que el facultativo necesite hacerle alguna prueba médica imposible de efectuar con las esposas puestas, como una radiografía, por ejemplo, momento en el que se le quitan los grilletes y se le ponen unas bridas en las manos para cumplir con el protocolo, según comenta una fuente consultada por este periódico de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Aviso para todas las patrullas

Tras la fuga de este individuo, la Comandancia de la Guardia Civil emitió un aviso dirigido a sus patrullas, así como a Policía Nacional y Policía Local con las características de este individuo: 1,85 de estatura, tez morena y calzaba zapatillas de deporte cuando se fuga. Pocos minutos después de pasar este aviso, fue localizado un vehículo en la A-92 con un individuo que en principio se confundió con el fugado, pero finalmente se vio que no era el mismo.

Este preso llevaba más de año y medio interno en el penal de Albolote. Desde su llegada y hasta ayer no había protagonizado ningún conflicto y no se le había abierto ningún expediente disciplinario. Fuentes consultadas en el penal mantienen que era un preso común «normal» que no se metía «en follones» y nadie se explica el motivo de su fuga.

Los coches de traslados de presos que acuden a las consultas externas del hospital Virgen de las Nieves siempre estacionan en la calle Doctor Azpitarte de la barriada de doctores. El problema de este sitio es la gran confluencia de gente que se cita en la zona, así como vehículos que van y vienen hacia el Hospital Virgen de las Nieves. A todo ello, debe sumarse el momento en que se produjo la fuga: las 11.10 de la mañana. Una hora de máximo tránsito por la zona que siempre facilitará este tipo de fugas, por los menos, a la hora de mezclarse con los transeúntes y pasar desapercibido, aunque se lleven los grilletes puestos.

Ahora mismo hay un dispositivo policial montado para tratar de localizar a este preso fugado ayer por la mañana cuando iba de vuelta a la cárcel de Granada, una vez que ya había pasado consulta de Otorrino. Los protocolos también marcan que los presos tengan preferencia a la hora de ser atendidos; es decir, cuando llegan a las consultas no suelen esperar a ser atendidos; se personan en la consulta cuando saben que ya entran directamente sin esperar fuera.

Este Hospital del Virgen de las Nieves dispone de un módulo para presos que requieren estar ingresados varios días después de ser intervenidos quirúrgicamente. En este módulo, la custodia siempre la hace la Policía Nacional, al tratarse de un centro sanitario que se encuentra en su demarcación. Pero en el caso de los presos que acuden a diario a consultas externas o a urgencias, las custodias las efectúan los propios agentes de la Guardia Civil que los trasladan en el furgón celular desde la prisión de Albolote hasta el recinto hospitalario.