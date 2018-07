Un fuga de agua durante dos horas anega sótanos y negocios en San Antón

La rotura de una tubería de la red de abastecimiento, ubicada en la calle San Antón cerca del cruce con Alhamar, estuvo expulsando agua por espacio de algo más de dos horas, desde las 16.30 hasta las 19.00 horas de ayer. El líquido anegó las cocheras de dos edificios ubicados en los números 48 y 66 de la calle San Antón, donde el agua alcanzó casi medio metro de altura. Los negocios ubicados en unos soportales, muy próximos a la iglesia de San Agustín, también se vieron bastante perjudicados por esta inundación: al estar más bajo que el acerado el agua entró a borbotones.

Emasagra también se vio obligada a cortar el suministro del agua y al cierre de esta edición -al borde de la media noche- aún no se había restablecido. La compañía ha pedido disculpas a la ciudadanía por los problemas originados debido a esta avería. Ayer se desconocía el motivo de la rotura. «Sólo sabemos que no es una tubería antigua», apuntaron ayer fuentes de la empresa. Los clientes afectados por el corte de suministro de agua en su vivienda pueden superar fácilmente el centenar y los perjudicados por la anegación de agua en sótanos y negocios mostraban ayer tarde su malestar. «Para entrar a mi librería tienes que bajar un escalón y ha entrado mucha agua, lo peor es que tenía muchos libros de pedidos de clientes junto a ese escalón. Esos libros se han mojado y han quedado inservibles, me duele mucho porque eran pedidos de clientes que llevaban tiempo esperándolos», confesaba ayer Nicolás, dueño de la librería Flash.

Una dotación de bomberos de Granada permaneció por espacio de más de cinco horas achicando agua de los sótanos de los dos edificios, mientras el personal de Emasagra localizaba la avería y se ponía manos a la obra para subsanar esta fuga de agua. Policía Local también se vio obligada a cortar el tráfico entre Alhamar y San Antón para permitir que los efectivos de bomberos y Emasagra pudieran trabajar sin mayores problemas.

Daniel, un vecino del portal 48-50 de la calle San Antón, dijo a IDEAL que vio cómo sobre las 16.30 horas comenzó a entrar agua al portal. «No sabía qué estaba pasando hasta que han empezado a llegar bomberos y técnicos de Emasagra. Ahora bajaré a la cochera para ver cómo está mi coche». Por lo general, y según los primeros comentarios recogidos de vecinos en este edificio, el agua no había llegado a la altura de los motores de los coches. «Ha subido medio metro de altura en las cocheras, pero por lo menos no ha tocado los motores de los vehículos». Un hotel cercano a esta calle también se quedó sin suministro de agua. Emasagra seguirá trabajando hoy para subsanar este problema, mientras el suministro seguía cortado anoche.