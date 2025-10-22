Vito Quiles llega a la plaza de Derecho de Granada entre vítores Ambiente tenso entre partidarios y detractores de Quiles en la plaza de la universidad granadina

Javier F. Barrera Granada Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:47 | Actualizado 18:40h. Comenta Compartir

Vito Quiles ha llegado a las 18.15 hroas a la Facultad de Derecho: se ha ido hacia el centro donde se encuentra estatua de Carlos V y sus seguidores le han aclamado y han desenfundado sus móviles para inmortalizar el momento. Acto seguido se ha subido a una de las vallas y se ha encarado a los manifestantes antifascistas.

En la propia plaza de la Universidad un fuerte dispositivo de la Policía Nacional con cinco furgonetas y su dotación de agentes correspondiente está presente. Ha aparecido además un perímetro de vallas amarillas por toda la plaza que de momento no se sabe qué función tiene.

Los lemas acostumbrados y pegatinas y banderas acorde. Entre ellos, destaca: «Aquí estamos los antifascistas!». Y también: «Fuera los fascistas de la Universidad».

Frente por frente, algunas jóvenes con banderas españolas -cuatro se pueden ver en esto momentos-, y merchandising de pulseras rojas y gualdas.

En la previa

Por su parte, el rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, ha apuntado que la institución académica granadina trabaja con la Subdelegación del Gobierno en el marco de su responsabilidad para garantizar la «seguridad» de personas y bienes de la Facultad de Derecho y garantizar la «normalidad académica» ante el acto anunciado por el periodista y activista Vito Quiles para la tarde de este miércoles, que se espera en la plaza que da acceso a este centro universitario, en el casco histórico de la capital granadina.

La protesta convocada contra Vito Quiles incluye a movimientos tales como Asamblea de Estudiantes Permanente, Abrir Brecha, Asamblea Antiespecista Granada, Coordinación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía, Frente de Estudiantes, Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, Nación Andaluza, Partido Comunista de los Pueblos de Andalucía, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Sindicato de Estudiantes.