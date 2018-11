El frío hace que los sin techo recurran al otro 'top manta' Ropero de San Juan de Dios donde reparten mantas y otra ropa de abrigo. / ALFREDO AGUILAR El Ayuntamiento negocia, sin éxito, la apertura del Centro de Alta Tolerancia. Las personas sin hogar solicitan prendas de abrigo en los roperos sociales, que tienen que atenderlos fuera de los horarios habituales VANESSA SÁNCHEZ Granada Lunes, 19 noviembre 2018, 09:04

Las temperaturas se desplomaron en Granada hasta los cero grados a principios de este mes. El clima invernal se adelantó y quienes más lo sufren son las personas sin hogar. Muchas han acudido a las instituciones para solicitar mantas y ropa de abrigo. El ropero de San Juan de Dios, por ejemplo, les ha atendido fuera de los horarios habituales. La unidad móvil de Cruz Roja y el Centro Nocturno de Alta Tolerancia, sin embargo, aún no están respondiendo a esta demanda y no aplicarán el protocolo para la ola de frío hasta el 22 de diciembre, pese a las bajas temperaturas registradas a principios de mes y a las que siguen marcando los termómetros estos días, en especial, por las noches.

En Granada hay 180 personas que viven en la calle, según el censo llevado a cabo en 2016 para la campaña 'Conocer para actuar' de la fundación RAIS en colaboración con la Junta. El Ayuntamiento dispone de 61 plazas los 365 días del año, a las que hay que sumar diez más a través del programa de Housing First. Sin embargo, hay otros recursos como es el Centro Nocturno de Alta Tolerancia, que estuvo gestionado por Proyecto Hombre el año pasado y que este año ya ha sido concedido a la Fundación Atenea. Jemi Sánchez, concejala de Derechos Sociales, informa que se ha negociado para que adelante su apertura. Sin embargo, sigue cerrada y la Asociación Pro Derechos Humanos en Granada señala que la intención es que se abra el 22 de diciembre.

La concejala de Derechos Sociales también informó de que tras una reunión con el responsable de Cruz Roja en Granada, organización que se encarga de gestionar la Unidad Móvil que asiste en la calle a las personas sin hogar, ampliaría el calendario de atención diaria. Lo habitual es que desde el 22 de diciembre hasta el 22 de febrero esta asistencia se realice todos los días. El resto del año las salidas se hacen jueves, sábado y domingo. Aunque Jemi Sánchez apuntó que su intención es que este servicio empezase a realizarse todos los días, Cruz Roja indica que por el momento solo se ha incrementado un día –el viernes– y que paulatinamente irán aumentando a otras jornadas próximamente. Tampoco han iniciado el reparto de mantas ni de ropa de abrigo, pese a que en algunas instituciones, como San Juan de Dios, han atendido ya a muchas personas necesitadas.

La carencia de mantas de los más necesitados se ha dejado notar en el comedor de San Juan de Dios. El ropero, que abre los martes y viernes, reparte piezas de abrigo desde principios de mes a aquellas personas que lo han solicitado. «Hemos abierto el ropero para dar mantas fuera de horario porque han venido personas que las necesitaban por el frío; aún disponemos de algunas de la última campaña aunque si continuamos a este ritmo, para diciembre no creo que nos queden», explica Inés Riera, técnico de desarrollo solidario de San Juan de Dios, en el Hospital de San Rafael, donde está el comedor social.

Asimismo, en el botiquínde esta institución, los médicos, en su mayoría jubilados que trabajan de forma voluntaria, distribuyen medicamentos para los síntomas de enfermedades relacionadas con el frío.

Cambio de local

Por otra parte, hay novedades en cuanto al centro de atención de personas sin hogar que en estos momentos se encuentra en el Zaidín. Debido a que la mayoría de los recursos se encuentran en la zona centro, varias entidades sociales y el propio colectivo habían pedido su traslado a unas instalaciones más cercanas. Según informó Jemi Sánchez, acaba de salir la licitación para albergar este servicio municipal, así como, el Centro de Inmigrantes. Tienen sobre la mesa cuatro propuestas que serán estudiadas para comprobar la idoneidad de los cuatro locales de particulares ofertados para este fin.

En cuanto al programa Housing First, la concejala indicó que se están ubicando una a una a las personas que gracias a esta iniciativa han dejado de ser 'sin hogar'. «Se trata de una atención integral las 24 horas del día», explicó la concejala de Derechos Sociales. Es por eso, según Jemi Sánchez, que el proceso ha sido lento. La concejala expresó su deseo de que este programa pueda obtener una mayor dotación económica en próximos ejercicios «y que se mantenga en el tiempo aunque cambie de partido el gobierno municipal».

Recursos insuficientes

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía entiende que los recursos para las personas sin hogar son insuficientes. Añaden que había una lista de más de 40 personas para acogerse al programa Housing First, y además, criticaron la diferencia entre los recursos disponibles –135, más las 10 plazas enmarcadas en el programa Housing First– y los últimos datos del censo de personas sin hogar en Granada, 180. No obstante, Jemi Sánchez insistió en que en casos de emergencia, el Ayuntamiento está alojando en hostales y pensiones a esas personas. Fuentes de entidades que trabajan para atender a personas sin hogar han puntualizado que el Consistorio «paga por esos alojamientos en casos de personas ancianas o familias con menores y que no es más que una solución provisional».

Por su parte, Inés Riera defiende que el número de personas sin hogar no se debe cerrar a las personas que viven en las calles. «Hay mucha gente que ha sido desahuciada y que está durmiendo en el sofá de la casa de unos amigos, otros que han ocupado una vivienda y no disponen de electricidad para calentarse; nos llegan peticiones de ropa de abrigo y mantas también de ellos», explican desde el comedor social.

Es el otro 'top manta', el que no se ve porque estas piezas de tela no sirven para exponer discos o bolsos falsos, sino para tapar a las personas que viven en la miseria en Granada.