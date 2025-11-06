El frío llega a Granada con nuevas lluvias: horas críticas y zonas más afectadas

El frío llega a Granada y lo hará acompañado de nuevas lluvias. Eso sí, antes de que eso ocurra tendremos un jueves bastante más tranquilo ... a nivel meteorológico con una jornada en la que el tiempo será más estable pese a que hay activa una alerta amarilla por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por posibles fenómenos costeros en la costa granadina hasta las 15:00 horas.

Además de dicha alerta, lo más destacado de la jornada será la bajada de las temperaturas que se producirá en prácticamente toda la provincia. No lloverá hoy, pero habrá un bajón térmico en todo el territorio salvo en la costa, quedando las temperaturas mínimas por debajo de los 10 grados y las máximas en torno a los 17.

Mañana la estabilidad ganará todavía más protagonismo, con cielos sin nubes en los que el sol lucirá con fuerza. Pero pese a ello, la temperatura seguirá siendo fresca, de nuevo con mínimas alrededor de los 6 grados y máximas que no alcanzarán los 20.

No se esperan lluvias durante todo el día, aunque por la noche aumentará la nubosidad de forma notable, lo que dejará un escenario propicio para que la lluvia regrese durante la madrugada del sábado. Salvo en la costa, los chubascos afectarán a toda la provincia de Granada. Sin embargo, no serán muy persistentes y ya por la mañana las precipitaciones cesarán volviendo a dar el protagonismo a la estabilidad.

Ampliar Pronóstico de la Aemet para la madrugada del sábado. Ideal

Más sol y mínimas en descenso

El domingo volverá a ser un día marcado por los cielos despejados en toda la provincia. Lo más destacado a nivel meteorológico tendrá que ver con los termómetros, que subirán en sus valores máximos hasta situarse de nuevo por encima de los 20 grados pero bajarán en los mínimos hasta quedar alrededor de los 5.

De cara a la próxima semana no se esperan grandes cambios al menos durante la primera mitad de la misma. El tiempo seguirá siendo estable y no se esperan nuevas lluvias. De hecho, lo más destacado será un paulatino aumento de las temperaturas, que irán subiendo poco a poco hasta alcanzar máximas de 25 grados el miércoles.