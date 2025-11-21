El frío gélido llega a Granada con heladas y posibles nevadas en estos pueblos

Lo peor del temporal de aire ártico que azota a la Península Ibérica llega a Granada este fin de semana. Lo hace con heladas en ... gran parte de la provincia, temperaturas bajo cero y posibles nevadas este viernes en varios municipios de la Alpujarra.

Así lo avisa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que en su pronóstico del tiempo para este viernes detalla que podrían darse precipitaciones «débiles y ocasionales» al final del día que serían de nieve por encima de los 1.300 – 1.500 metros en la provincia. De este modo, podría nevar en Trevélez y también en otros puntos de la Alpujarra como Capileira, Bubión, Bérchules, Pórtugos y La Taha.

El sábado será el día más frío del episodio y se producirán heladas débiles en las zonas de interior de la provincia de Granada y localmente moderadas en las zonas de sierra. En el norte de la provincia será donde los termómetros bajen más, alcanzando los -3º C. En Granada capital la mínima será de 2º C y en en poniente de 3º C. Las máximas se situarán en torno a los 10 grados en todo el territorio salvo en la costa, donde se alcanzarán los 19.

El domingo la irrupción de aire procedente del ártico comenzará a remitir, lo que se traducirá en un ligero aumento de las temperaturas. Los cielos lucirán con predominio de nubes medias y altas y las máximas se situarán en torno a los 17 grados en toda la provincia. Eso sí, seguirán produciéndose heladas débiles ya que las mínimas quedarán ligeramente por encima de los 0 grados.

Ampliar Pronóstico del tiempo de la Aemet para el lunes. Ideal

La lluvia llega el lunes

Después de un fin de semana marcado por el frío, aunque generalmente con ausencia de precipitaciones, la situación cambiará drásticamente a partir del lunes. Las temperaturas seguirán ascendiendo, sobre todo en los valores mínimos, pero lo más destacado tendrá que ver con la lluvia: a partir de mediodía habrá chubascos que se irán extendiendo de oeste a este por toda la provincia.

Esta situación tendrá continuidad durante el martes, aunque a partir de la tarde las precipitaciones cesarán. Lo más probable es que no vuelva a llover durante el resto de semana y que las temperaturas se mantengan sin grandes cambios, con máximas en torno a los 15 grados y mínimas ligeramente por encima de los 0 grados.