Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos

En menos de 24 hora el tiempo cambiará de forma radical en Granada debido a la llegada de un extenso frente frío a la Península ... Ibérica. Aunque durante el inicio de la semana ha reinado la estabilidad a nivel meteorológico en la provincia, algo que permanecerá sin cambios este martes, a partir del miércoles la situación será bastante diferente y la lluvia y las tormentas tomarán el protagonismo.

Tras un martes que será de nuevo tranquilo, con cielos despejados en toda Granada, el miércoles los efectos del frente frío llegarán a nuestro territorio. Eso sí, lo harán a partir de mediodía, momento en el que los primeros chubascos tormentosos podrán notarse en diferentes puntos del territorio y se extenderán durante el resto de la jornada.

Ampliar Previsión meteorológica de la Aemet para la noche del miércoles. Ideal

Durante noche, tal y como muestra el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las tormentas serán más intensas. Una situación que se extenderá también durante la madrugada del jueves, donde la lluvia continuará siendo la principal protagonista en la provincia.

Con el paso de las horas, ya durante la mañana del jueves, las precipitaciones irán debilitándose y terminarán disipándose. De hecho, a partir de mediodía los cielos se despejarán y la estabilidad volverá a ser la situación predominante.

¿Lloverá el fin de semana?

Después de las lluvias del miércoles y el jueves, no se espera que vuelvan a darse precipitaciones ni tormentas en Granada durante el viernes y el fin de semana. Eso sí, habrá una bajada de temperaturas que será palpable desde el jueves, quedando las máximas por debajo de los 20 grados y las mínimas por debajo de los 5 grados.