El frente frío trae lluvia a Granada en menos de 48 horas: zonas más afectadas de la provincia

El tiempo está a punto de cambiar en Granada. Después de varios días de frío pero con estabilidad, la situación será bastante diferente en menos ... de 48 horas debido a la llegada de un nuevo frente frío a nuestro territorio. Y con él volverá la lluvia, el frío y podrían darse nevadas en varios puntos de la provincia.

Antes de que eso ocurra el sábado volverá a ser una jornada tranquila de cielos despejados y temperaturas en ascenso. Ningún punto de Granada registrará temperaturas bajo cero y las máximas rondarán los 17 grados. Sin embargo, durante la noche aumentará la nubosidad de forma notable como antesala de lo que llegará el domingo.

Porque desde la madrugada del último día de la semana los efectos de frente frío sacudirán la provincia. Durante la madrugada lloverá en el oeste de la provincia y ya por la mañana habrá lluvia y tormentas en toda Granada a excepción de la costa. Las precipitaciones tendrán continuidad durante el día, aunque cesarán a partir de la tarde. No habrá grandes cambios en las temperaturas, más allá de un ligero descenso en los valores máximos.

Más lluvia y posibles nevadas la próxima semana

De cara a la próxima semana el lunes será un día de transición. No se espera que llueva, aunque sí que habrá una bajada de las temperaturas mínimas, dejando a amplias zonas de Granada con mínimas cercanas a los 0º C.

Ampliar Pronóstico del tiempo de la Aemet para el miércoles. Ideal

El martes, sin embargo, las precipitaciones y las tormentas volverán a tomar el protagonismo, sobre todo a partir de la tarde. Una situación que tendrá continuidad al menos durante el miércoles y el jueves, días en los que se registrará una nueva bajada de las temperaturas.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que tanto el miércoles como el jueves podrían darse nevadas en varios puntos de la provincia, ya que se esperan lluvias y la cota de nieve se situará en torno a los 1.200 metros.