Francisco López de Haro: «Cualquier plaza de cualquier barrio» A la sombra | Asociación de vecinos La Rosaleda Tiene 74 años de edad y es natural de Guadix. Se vino a vivir a Granada con 18 años. Ha trabajado de maquinista en Renfe. Está casado y es padre de dos hijos. Actualmente esta jubilado y ostenta la presidencia de la AA VV La Rosaleda y Barrio de la Juventud y de la Federación Provincial de AA VV Francisco López de Haro, bajo la sombra del arbolado de la Plaza de la Ilusión. / RAMÓN L. PÉREZ JAVIER F. BARRERA Granada Viernes, 17 agosto 2018, 00:37

Francisco López de Haro sopesa seriamente jubilarse por segunda vez. Pero solamente lo sopesa. De su profesión ya lo hizo en su día, pero ahora, a sus 74 años de edad, lo mismo se retira del todo de sus cargos representativos en el movimiento vecinal granadino, donde es el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y también de la asociación de vecinos del barrio de La Rosaleda. Su explicación es sencilla: «Tengo 74 años y puedo aguantar aquí porque estoy jubilado y me sirve como 'hobby'». Francisco López de Haro lleva formando parte del movimiento vecinal granadino desde que se inventó lo de la participación ciudadana. Él mismo fundó la asociación de vecinos de la Rosaleda y del barrio de la Juventud hace ya más de tres décadas. Y fue testigo como tal de la creación de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, en tiempos del alcalde socialista Antonio Jara. Y ya, desde hace más de 25 años, es el presidente de ambas, de la asociación de la Rosaleda y de la Federación Provincial. Un tipo amable y con experiencia que responde con tiros cortos a las preguntas que le planteamos en un 'Verano a la Sombra'.

-¿Cuál es tu sombra favorita y por qué?

-No tengo sólo una sombra. Tengo muchas favoritas... No sé, cualquier plaza de cualquier barrio de Granada me serviría.

-¿Cómo ha ido tu trabajo en este curso?

-Creo que el trabajo durante el presente curso ha ido bastante bien. Hemos realizado muchos proyectos pendientes, por lo que creemos que el balance ha sido muy positivo en general.

-¿Qué proyectos tienes?

-Muchos. Tengo muchos proyectos, por lo que me gustaría seguir muchos años trabajando para los vecinos y los barrios de Granada. Llevo una vida entera en este trabajo y considero que es completamente gratificante.

-¿Qué planes tienes para este verano?

-De momento, descansar. Y después, un viajecito en familia.

-¿Chiringuito en la playa o tienda de campaña en el monte?

-Siempre el monte. Me encanta el campo, que ha sido donde me he criado.

-¿Las asociaciones de vecinos son para el verano?

-Son para todo el año.