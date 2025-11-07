Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Francisco Javier Castejón recibe el diploma como socio numerario. M. D. M.

Francisco Javier Castejón, nuevo miembro de Asemeya

El discurso de ingreso del cirujano y escritor, centrado en la medicina y la palabra, se desarrolló en el Colegio Oficial de Médicos de Granada

María Dolores Martínez

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:23

El auditorio María Castellano del Colegio Oficial de Médicos de Granada acogió ayer una nueva cita del ciclo 'Jueves Culturales', coordinados por el periodista Andrés ... Cárdenas. En esta ocasión, la convocatoria tuvo un acento distinto al estar dedicada a la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas (Asemeya) y, en concreto, al nombramiento del cirujano pediátrico y escritor Francisco Javier Castejón Casado como miembro numerario de esta asociación. Una ceremonia muy especial que estuvo centrada en su gran discurso de ingreso y contó también con las intervenciones de Isabel Castillo Pérez, presidenta del Colegio, la doctora Carmen Fernández Jacob, presidenta de Asemeya, y Julio Romero González, director de la Unidad médico-quirúrgica de la infancia del Hospital 'Virgen de las Nieves'.

