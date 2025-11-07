Francisco Javier Castejón, nuevo miembro de Asemeya

El auditorio María Castellano del Colegio Oficial de Médicos de Granada acogió ayer una nueva cita del ciclo 'Jueves Culturales', coordinados por el periodista Andrés ... Cárdenas. En esta ocasión, la convocatoria tuvo un acento distinto al estar dedicada a la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas (Asemeya) y, en concreto, al nombramiento del cirujano pediátrico y escritor Francisco Javier Castejón Casado como miembro numerario de esta asociación. Una ceremonia muy especial que estuvo centrada en su gran discurso de ingreso y contó también con las intervenciones de Isabel Castillo Pérez, presidenta del Colegio, la doctora Carmen Fernández Jacob, presidenta de Asemeya, y Julio Romero González, director de la Unidad médico-quirúrgica de la infancia del Hospital 'Virgen de las Nieves'.

Tras las palabras de bienvenida de Isabel Castillo, Carmen Fernández Jacob destacó de Asemeya su prestigio y su trayectoria de muchos años «uniendo el humanismo con la medicina. A ella han pertenecido médicos humanistas de la categoría de Santiago Ramón y Cajal, Gregorio Marañón y Laín Entralgo». Los discursos de ingreso, como el celebrado ayer, son «la columna vertebral de Asemeya».

En la solicitud de admisión de Castejón destacó, junto a su amplia trayectoria profesional, el hecho de haber sido autor y coautor de muchas publicaciones de carácter científico, aunque después «desarrolló su vocación literaria escribiendo novelas y artículos de opinión en prensa intentando plasmar en ellos sus experiencias vividas como médico». Una inquietud que le ha llevado a compartirlas también con todos los compañeros asociados.

El doctor Julio Romero González presentó al conferenciante en calidad de gran amigo y compañero en la unidad. Destacó su enorme riqueza y diversidad de facetas hasta el punto de que podría decirse que «tiene un auténtico espíritu renacentista». Posteriormente detalló toda su carrera y su paso por Córdoba, Cádiz, Sevilla, Badajoz y Granada, adonde llegó en 1987 y donde se jubiló en 2021.

Junto a su faceta como cirujano, Castejón ha forjado igualmente una reconocida trayectoria como docente e investigador con incursiones en el campo de la gestión clínica. A ello hay que añadir sus numerosas publicaciones científicas nacionales e internacionales, que fueron para él «un entrenamiento idóneo para lo que vino después, la literatura no científica».

Importantes igualmente sus actividades de cooperación sanitaria internacional, desde 2000 a 2016, donde «esconde su verdadera vocación; su participación en numerosas sociedades científicas y médicas de ámbito regional, nacional y europeo; en sociedades literarias, como Asemeta y los Letraheridos del hospital y su faceta como novelista y articulista». De forma especial, en IDEAL.

Rica oratoria

El doctor Castejón deleitó con su rica oratoria, dedicada a la memoria de los doctores Martínez Moya y Kámel Matar, «que compartieron conmigo miles de horas y miles de kilómetros de quirófano» El tema central de su discurso fue 'Cuidar y comunicar-La Medicina y la Palabra', en la que ofreció sus grandes conocimientos desde tres puntos: la mirada del médico, la lente del científico y la visión del humanista.

Con respecto al primero, reflejado en su obra 'La amenaza a la vocación médica', denunció el daño que ha representado la industria farmacéutica y la política en la relación de confianza entre médico y paciente. También detalló su faceta humanitaria y el peligro de los adelantos científicos sin una base moral, aspectos desarrollados en sus obras 'Las tres puertas' y 'El hombre sin Dios'. Con respecto a la visión del humanista destacó los grandes valores que acompañan al ser humano desde el comienzo.

Carmen Fernández Jacob fue la encargada de clausurar la velada dando respuesta al discurso de Castejón y entregándole su diploma como socio numerario.