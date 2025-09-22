Forzó dos cerraduras: sorprenden a una mujer de 25 años cuando robaba en el salón de su casa La detenida habría actuado en compañía de otra mujer que abandonó el lugar antes de la llegada de los policías

La Policía Nacional ha detenido en el sur de Granada a una mujer de 25 años como presunta autora de un delito de robo con fuerza, tras haber sido sorprendida en el interior de un domicilio después de haber forzado dos cerraduras de la puerta principal de acceso con un destornillador. La detenida ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos sucedieron a última hora de la tarde, momento en el que una llamada comunicó la presencia de dos mujeres que estarían intentando robar en el interior de un domicilio de la capital.

Una dotación policial de servicio en la zona con la misión de evitar la comisión de delitos y garantizar la seguridad ciudadana fue allí enviada por el CIMACC-091. Momentos después, los agentes accedieron al portal de la dirección indicada, subiendo hasta la planta donde se encontraba la vivienda en cuestión. Una vez allí, los agentes encontraron a los propietarios de la vivienda, quienes relataron que habían sido advertidos por los vecinos de la presencia de dos desconocidas en el rellano que, en esos momentos, estaban forzando las cerraduras de la puerta de acceso al piso de su propiedad. De manera paralela estos avisaron de lo que estaba sucediendo.

Nada más comenzar la inspección del inmueble, los agentes hallaron que la puerta de acceso a la vivienda se encontraba doblada, mientras que colocadas en el suelo pudieron ver dos cerraduras forzadas junto al instrumento presuntamente utilizado para ello, un destornillador. A continuación, tras franquear la puerta, los policías sorprendieron en el salón de la vivienda a una mujer de 25 años, la cual no pudo dar una respuesta lógica para su presencia en el interior de un inmueble ajeno.

Después de ser identificada, dicha mujer fue detenida y trasladada hasta dependencias policiales. Según pudieron saber los agentes, una segunda mujer habría participado de estos hechos, habiendo abandonado el lugar antes de la llegada de los mismos, por lo que la investigación sigue abierta.