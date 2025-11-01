Un 'fortuna', agua y claveles por los que ya no están

Pilar García-Trevijano Granada Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:27 Comenta Compartir

Entre sombras alargadas de los cipreses, las familias asen las escaleras para honrar a sus difuntos. Claveles blancos, rojos, rosas sin espinas, agua y jabón en un día donde la memoria se impone sobre el olvido. «A perpetuidad», rezan las lápidas engalanadas incluso con cigarrillos Fortuna.

Frente al número 58 en el primer pasillo del Camposanto, José Antonio Grande visita a su madre, a su padre y a su abuelo. «Empecé a venir al cementerio con mi padre cuando murió mi abuelo. No le conocía, pero siempre le dejábamos cigarrillos y nos fumábamos uno por él. Seguí con la tradición solo. Mis hermanos no vienen tanto porque cada uno tiene que recordar a su manera», dice con serenidad. «A mi padre le gustaba el tabaco negro, pero yo les traigo Fortuna a todos. Es con lo que tienen que conformarse», añade con desparpajo.

José Antonio confiesa que el Día de Todos los Santos no despierta en él ninguna tristeza. «No hay que vivir con tristeza. Recuerdo a los míos en muchos momentos como cuando voy a la playa. Vengo al cementerio con frecuencia, lo tengo ya desmitificado. Son muchos paseos los que he hecho por aquí. Antes en las bodas traíamos los ramos de flores y me gusta venir poco después del 1 de noviembre para ver cómo ha quedado todo cubierto de flores», explica.

Ampliar José Antonio visita junto a su pareja la tumba de sus padres y su abuelo.

El granadino transita entre nichos y tumbas, en esa arquitectura funeraria de frío mármol. Además de acordarse de los suyos, visita a paisanos que son una pérdida colectiva, como Enrique Morente. La sepultura del flamenco está cubierta de flores blancas. Cerca, Rosa y Juan honran a su hijo José, que falleció a los 29 años de edad. La pareja abrió el cementerio a las 8.00 horas de la mañana y no ha dejado ni un hueco por cubrir de flores. «Lo sentimos con nosotros y sabemos que nos ayuda. Nosotros no creemos en las religiones de los hombres, pero sí en Dios. La muerte no es el final», manifiestan. Se acercan a San José todas las semanas. Ese mimo y cariño se entrevé en el cuidado del sepulcro. Un poema tallado en piedra, un jesucristo de Escayola y pétalos irisdiscentes terminan de adornar el sepulcro. «Queremos que él también sepa que nos acordamos. A veces traemos flores de tela y otras de verdad, según nuestras posibilidades. Pero venimos aunque aquí solo quedan huesos y no su espíritu. Estas tradiciones no deberían perderse», lamentan. «Se recuerda a alguien con alegría o con tristeza dependiendo del momento y cómo tengas el cuerpo», concluye Rosa, visiblemente emocionada.

Orden y aparcamientos llenos

Los visitantes musitan oraciones o cubren sus lágrimas con gafas de sol. Mezcolanza de sentimientos. Alegría y dolor a partes iguales en la conmemoración. Dos hermanas de avanzada edad aguardan a que uno de los operarios de Emucesa, encaramado a una escalera, termine de adecentar el nicho. «Hoy hemos venido a recordar a mi madre. Falleció con solo 32 años después de mi parto. Mi abuela nos crió y nos enseñó la importancia de esto», comenta una de las mujeres. El sonido de los violines de los conciertos de réquiem que se celebran en el Camposanto embriaga y llena de serenidad un lugar de por sí tranquilo pese a la pena que respira. En otro nicho, dos familiares se congratulan de la elección de flores de este año: «Son las flores más bonitas que hemos traído nunca. Mamá decía que las más bonitas son las que no se compran», remachaba.

Los trabajadores del cementerio de Granada consideran que la afluencia es la misma que en los últimos años. Sin embargo, en los puestos de flores de la entrada, donde la mayoría pertenecen a las mismas familias desde hace tres generaciones, no se muestran tan optimistas. «Es una tradición que los jóvenes apenas siguen», resumen. Pese a ese sentimiento, como todos los años, la Policía Local regula desde los primeros compases de la mañana la llegada al cementerio. A las 10.00 horas, los estacionamientos próximos al camposanto se llenaron y para mediodía los aparcamientos del área de La Alhambra también. Hay hueco en el fin de semana para homenajear, llorar y reír por los que ya no están.

